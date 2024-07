Ghost 16, premesse e promesse mantenute ma attenzione alla calzata più stretta

© brooks

La Ghost è un classico, un porto sicuro: piace perché è una "sicurezza" e tale resta, pur nel passare degli anni e dei modelli. Un "bene rifugio", una scarpa quattro stagioni che si adatta sempre bene a distanze e ritmi diversi: non ha picchi di eccellenza, ma ha proprio nella sua grande versatilità il punto di forza. Detto questo, un'avvertenza: se decidete di correre con la nuova Brooks Ghost 16 perché ne siate già vecchi amanti, provatela con attenzione perché è un po' più stretta sul mesopiede - la tomaia è decisamente più avvolgente - e può essere che sia necessario un mezzo numero in più rispetto al passato. Sul tallone e sull'avampiede invece le differenze - di gran lunga migliorative - dipendono invece essenzialmente dalla principale innovazione apportata dalla Casa statunitense, un importante aggiornamento tecnologico che riguarda infatti l’intersuola. La nuova Ghost si arricchisce della nuova schiuma DNA Loft v3, un EVA infuso con azoto di estrema leggerezza, grande reattività e capacità protettiva, la medesima schiuma utilizzata anche per la "sorella maggiore", la Glycerin.