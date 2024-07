Fuori dal tunnel: Delicious Trail Dolomiti a Cortina, il gusto della corsa

TRAILRUNNING

L'evento agonistico di fine settembre preceduto l'ultimo weekend di luglio da un'anteprima in modalità slow insieme alla Guide di Cortina

© Sportograf Tormento ed estasi, anzi croce (di vetta magari) e Delizia, con la D maiuscola! Cortina d’Ampezzo ha aperto poco più di un mese fa le porte all’estate con La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (la popolarissima e al tempo stesso LUT) e si incaricherà di di chiuderla alla fine del prossimo mese di settembre con le tre gare di Delicious Trail Dolomiti, uno degli eventi di corsa in natura più gustosi del calendario, nel vero senso della parola! Da una happening con i lustrini come LUT ad una prova (anzi tre) che non ha forse il glamour della prima ma poco o nulla ha da invidiarle in termini di impegno sportivo, scenario e - appunto - una componente gourmet che “appartiene” a pieno diritto al mondo del trailrunning. L’appuntamento da “saluto all’estate” (e benvenuto all’autunno con i suoi colori accesi e le sue atmosfere “riflessive” e intimistiche) è fissato per sabato 28 settembre lungo i sentieri delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Tra natura, storia, tradizione e gusto. Alle prove agonistiche si affiancano iniziative collaterali tutt’altro che di contorno (tanto per rimanere in ambito gastronomico) che completano la locandina dell’ottava edizione e addirittura la anticipano: è il caso di Delicious Slow Trekking, vero e proprio antipasto in modalità slow (food e run, giorno e notte), accompagnati dai più profondi conoscitori dei luoghi: le Guide Alpine di Cortina.

© Pierluigi Benini

Delicious Trail Dolomiti è un evento di trailrunning nato nel 2016 grazie a un gruppo di appassionati che hanno unito le forze per dare vita ad un evento unico nel suo genere, che strizza l’occhio al gusto, offrendo ristori in quota in modalità “delicious” che offrono specialità del territorio (a chilometro zero!) e gourmet ma anche ristori più tradizionali con integratori e sali minerali per tutti coloro che intendono stoicamente concentrarsi solo sulla gara e puntare dritti alla meta, rimandando al terzo tempo l'aspetto (meritatamente) godereccio della giornta.

© Pierluigi Benini

Nel corso degli anni le proposte del menu sportivo sono diventate tre: la prova-clou da 43km, la 35 km e la 22km entry level. La marathon e la gara più “breve” partono da Cortina d’Ampezzo e Pocol, la prova intermedia (che si è aggiunta tre anni fa) scatta invece da La Villa in Alta Badia. Tutte e tre si sviluppano lungo i sentieri delle Dolomiti Patrimonio UNESCO dell’Umanità e tutte e tre fanno parte del circuito National League ITRA e dell’UTMB Index Races Calendar.

© Pierluigi Benini

Delicious Trail Dolomiti è un evento co-organizzato da L5T SPORT ASD, Consorzio Delicious Cortina e Comune di Cortina d’Ampezzo, con il patrocinio di Regole d’Ampezzo, Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, CAI sezione di Cortina, Fondazione Cortina, Cooperativa Turistica Alta Badia e Alta Badia Brand, Comune di Badia.

© Sportograf

I TRE PERCORSI IN PROGRAMMA A CORTINA D’AMPEZZO, POCOL E IN ALTA BADIA

Delicious Trail Dolomiti ha un percorso di circa 43 chilometri per 3100 metri di dislivello positivo. La partenza è fissata nel cuore di Cortina, per poi snodarsi tra Pocol, Croda Da Lago, 5 Torri, Nuvolau, Lagazuoi e Passo Falzarego. Con l’attraversamento del più esteso museo all’aperto della Grande Guerra combattuta in alta quota nelle Dolomiti, e con il passaggio nella Galleria di Mina del Lagazuoi a quota 2647 metri. Il traguardo è posto a Pocol di Cortina.

© Freddy Planinschek

L'itinerario di Medium Delicious Trail Dolomiti, la competizione più “giovane” delle tre (giunta alla terza edizione) misura 35 chilometri per 1900 metri di dislivello. La partenza avviene nel centro del paese di La Villa in Alta Badia, e affianca per un tratto il Sentiero degli Artisti, arrivando a quota 2778, in cima al Piccolo Lagazuoi, per poi scendere a Pocol dove è posto l’arrivo.

© Pierluigi Benini

Short Delicious Trail Dolomiti misura circa 23 chilometri per 1300 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo a Pocol di Cortina. Un percorso altamente suggestivo nonostante sia più corto, che tocca alcuni punti altamente scenografici come le 5 Torri e il Gruppo del Nuvolau.

Maggiori informazioni sul sito web www.delicioustrail.it

© Pierluigi Benini

DELICIOUS FESTIVAL DOLOMITI E SALZBURG TRAILRUNNING FESTIVAL

Delicious Festival Dolomiti e Salzburg Trailrunning Festival, insieme per una fusione di eccellenze nel panorama del trailrunning. L’unione di due eventi di grande prestigio nell’ambito del trail mira a promuovere lo sport, la cultura e la bellezza naturale di due distretti alpini tra i più affascinanti d'Europa. Delicious Trail Dolomiti è lieta di annunciare la collaborazione con Salzburg Trailrunning Festival, l’evento austriaco dedicato agli amanti dello sport outdoor, in programma dall’11 al 13 ottobre prossimi. Durante Delicious Trail Dolomiti, Salzburg Trailrunning Festival sarà presente con un gazebo promozionale per offrire informazioni e coinvolgere gli appassionati in vista del gran finale della stagione trail in Austria, distante solo un paio di settimane. Delicious Trail Dolomiti a sua volta, sarà presente a Salisburgo con uno stand per fare conoscere il proprio evento oltre i confini nazionali.

© Pierluigi Benini

I CONSIGLI DI SOPHIE MASCHI, VINCITRICE DELLA 43K NEL 2023

Lo scorso anno la gara “regina”, la 43 km, ha visto trionfare la bolzanina Sophie Maschi che - oltre a essere una forte trailrunner - è anche una personal trainer e preparatrice atletica. Nel 2023 Sophie ha affrontato per la prima volta la competizione lunga e l’ha fatto con sicurezza e lucidità, aumentando via via il ritmo e facendo il vuoto dietro alle sue spalle. Ecco i suoi consigli per affrontare al meglio questa sfida.

“È stata la gara più bella che abbia mai fatto. A livello paesaggistico è incredibile, ho preso parte ad altri eventi sulle Dolomiti, ma questa ha l’effetto WOW. Il primo consiglio è partire con calma e gradualità, la gara è molto lunga! In genere parto veloce ma con l’aiuto di mio marito, che mi ha consigliato di…trattenermi, sono andata bene. Perché se parti troppo veloce ti bruci e non ti rimangono poi le energie necessarie per spingere nel finale. Consiglio quindi di non esagerare subito, tenendo bene in mente che la prima metà della gara è quasi tutta salita”.

© Pierluigi Benini

Tra i tratti più difficili e suggestivi c’è sicuramente l’attraversamento della “Galleria di Mina”, una galleria scavata nella roccia nel corso della Prima Guerra Mondiale, facente parte del museo all’aperto del Lagazuoi, che proietta i concorrenti a un’altitudine di 2750 metri circa. Per questo motivo spiega Sophie è necessario adattarsi all’alta quota:

“Sono abituata ad allenarmi tra i 1500 e i 2000 metri, quindi i 2700 metri del Lagazuoi li ho sentiti. All’imbocco della galleria avevo diversi minuti di vantaggio sulla mia più diretta inseguitrice ma in breve li ho persi, non avendo mai fatto un allenamento a quell’altezza. Suggerisco quindi di fare tre-quattro uscite di allenamento in alta quota. Sottolineo che sono molto portata per i vertical e non ho sofferto il dislivello ma la quota sì... Le gambe giravano ma il cuore andava a mille! Posso dire che questo tratto è sicuramente il più duro a livello fisiologico e psicologico, perché sei al buio, non hai distrazioni e continui a salire, vedendo solo qualche spiraglio di luce ogni tanto. Poi però quando esci è bellissimo, ti arriva subito in faccia l'aria fresca dell'alta quota e il panorama è pazzesco. Il più è fatto, da qui in avanti è tutta discesa, anche se lunga, e puoi lasciare andare le gambe, mollare tutto, perché non è un tratto super tecnico ed è anche abbastanza corribile”.

© Pierluigi Benini

DELICIOUS SLOW TREKKING GIOCA D’ANTICIPO: DAL TRAMONTO ALL’ALBA, ALLA SCOPERTA DELLE DOLOMITI

Pochi giorni al Delicious Slow Trekking 2024, l’evento organizzato dal Gruppo Guide Alpine di Cortina in collaborazione con il Consorzio Cortina Delicious, in programma a Cortina d’Ampezzo il sabato 27 e domenica 28 luglio prossimi, anteprima... diversamente gustosa al Delicious Trail vero e proprio, che precede di due mesi esatti. Un trekking unico, che si svolge dal tramonto all’alba e offre l'opportunità di esplorare le magnifiche Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO, seguendo le tracce delle gare Delicious di fine estate ma con un ritmo più rilassato e accessibile a tutti, e soprattutto accompagnati dalle Guide Alpine di Cortina, i maggiori esperti del territorio.

Il percorso misura circa 42 chilometri, conta un dislivello positivo di 3100 metri e raggiunge una quota massima di 2730 metri. Delicious Slow Trekking è pensato per coloro che desiderano immergersi nella bellezza della montagna, senza la pressione della competizione. Per un fine settimana dedicato al trekking lento, che permette ai partecipanti di godere appieno dei panorami mozzafiato, di calarsi nella storia del luogo e apprezzare le prelibatezze culinarie proposte dai i ristori in quota: gli stessi della gara di fine settembre.

© Pierluigi Benini

La partenza è fissata per le ore 20, dall'Ufficio Guide Alpine in centro a Cortina (Ciasa de Ra Regoles), e il punto di arrivo è attorno alle ore 18, sempre in centro a Cortina. Prima tappa a mezzanotte, con la sosta per una merenda al Rifugio Croda da Lago, immersi nel verde dei pascoli d’alta quota, e poi dopo un paio d’ore l’arrivo alla Malga Peziè de Parù. Quindi la salita al rifugio Scoiattoli, situato davanti alle 5 Torri, e un’altra sosta al rifugio Nuvolau, che campeggia a quota 2575 offrendo una vista spettacolare a 360 gradi. Alle prime luci dell’alba ecco l’arrivo al rifugio Averau, pronto a offrire la colazione a tutti i partecipanti. Alle 7 si arriva a Col Gallina, giusto prima di affrontare la Galleria di Mina, che si sviluppa in verticale fino al Rifugio Lagazuoi posto a quota 2730 (GPM dello Slow Trekking), dove si gusterà una merenda. Il trekking prosegue e nel pomeriggio si arriva a Baita Resch dove ci si potrà ristorare, e un’ora e mezza dopo si farà un’ultima sosta all’Hotel Villa Argentina dove si gusteranno alcune specialità locali. Un viaggio a passo compassato attraverso la natura e la storia indimenticabile, che parte sotto le stelle e termina con un cielo sfumato di rosa e arancione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si prega di visitare il sito web: www.guidecortina.com