Full Yellow by Vibram: edizione limitata per celebrare AKU Conero GTX 

Due aziende italiane leader nel mondo outdoor insieme per un anniversario molto speciale

© AKU/Vibram Semaforo verde per Maremontana Trail, cerchiolino in rosso sul calendario per il Trail del Mottarone: due appuntamenti targati “ottagono giallo” Vibram per la doppietta di inizio primavera affacciata sull’azzurro del Mar Ligure e quello del Lago Maggiore. Tante varianti di colore per l’evento di Loano che assegna i titoli tricolori di trail lungo e per quello di maggio con doppia base a Stresa e Baveno, ai quali l’azienda varesina ha unito, ad arricchire ulteriormente la propria agenda, la celebrazione dello storico sodalizio con AKU ed in particolare i trent’anni dal lancio del primo modello CONERO GTX del brand di Montebelluna. L’evento ha avuto luogo negli spazi del Vibram Connection Lab di Milano, dove è stata presentata una limited edition della calzatura da escursismo e trekking, composta da tre modelli in tre varianti colore diverse, tra le quali ha riscosso particolare interesse - per originalità ed impatto - la versione "full yellow" che richiama fedelmente le tonalità ufficiali di Vibram ed è sicuramente destinata ad un’estate altamente trendy sulle montagne dello Stivale.

Facile immaginare che - lungo gli itinerari di gara di Maremontana e Mottarone - seguire il proprio avversario diretto nei tratti più ripidi vorrà dire inquadrare nel proprio campo visivo il mitico “ottagono giallo” impresso sulle suole di molti modelli da trailrunning di più marchi. Non è certo il caso di CONERO GTX, che però vedremo sicuramente in azione sui sentieri, magari ai piedi di commissari di percorso e volontari, come anche di appassionati ed accompagnatori dei concorrenti. Per non dire (anzi ribadire) del prevedibile successo del modello sui… sentieri delle vacanze della prossime estate. Vale quindi la pena conoscerlo meglio, partendo dalla sua storia trentennale.

Nei primi anni Novanta Pier Callegarini è un giovane designer all’inizio della propria carriera che bussa alla porta di AKU. Ad accoglierlo trova Galliano Bordin, fondatore di un’azienda che in quel momento sta costruendo la propria reputazione come produttore di calzature per la montagna di alta qualità, con una speciale attitudine verso l’innovazione sia nello stile che nella ricerca di soluzioni tecniche per la funzionalità del prodotto. Un incontro di talenti dal quale avranno origine CONERO e successivamente molti altri modelli che negli anni contribuiranno ad affermare AKU sul mercato italiano ed internazionale, con al proprio fianco un partner tecnico fondamentale come Vibram, brand leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, cui l’azienda assegna un ruolo centrale per l’affidabilità dei prodotti.

Per il modello CONERO, AKU sceglierà il battistrada Vibram Fuorà, destinato a diventare nei decenni successivi uno dei grandi classici del mercato outdoor. Per festeggiarne i tre decenni di storia, AKU ha deciso di realizzare una serie speciale e limitata composta da tre modelli Made in Italy in tre varianti colore, ciascuna legata a uno specifico concetto. Un’occasione speciale che Vibram ha abbracciato, realizzando insieme ad AKU il modello CONERO 30 GTX YELLOW: una “limited edition” che celebra la partnership tra le due aziende con una versione “full yellow" che richiama fedelmente le tonalità del brand di Albizzate (Varese).

“I consumatori utilizzano i modelli CONERO per dieci, quindici anni. A distanza di trent’anni, CONERO GTX continua a rappresentare la calzatura preferita da migliaia di veri appassionati di montagna che la scelgono per il suo stile, unito alla durabilità ed allo straordinario comfort di calzata. Inoltre, il prodotto si presenta con un aspetto stilistico originale che esprime il valore della tradizione manifatturiera e che attraversa il tempo e la moda, rimanendo sempre attuale. CONERO GTX è una calzatura moderna, ma estremamente legata alla tradizione”. (Vittorio Forato, Marketing Manager di AKU)

“La partnership con AKU non è solo la celebrazione di un sodalizio tra due aziende, è anche la condivisione di un concetto legato all’outdoor che è diventato uno stile di vita, entrando anche nel mondo urbano come una vera e propria esperienza in grado di trasmettere emozioni. La Vibram Fuorà è stata una delle prime suole sviluppate per il trekking, abbiamo pensato a una suola moderna, molto leggera per l’epoca, con dei tasselli orientati per offrire grip, trazione, efficacia nella camminata, senza dimenticare la componente estetica. Il battistrada Fuorà è ancora attualissimo dal punto di vista del design, ed è la dimostrazione che quando un prodotto è ben studiato dura oltre trent’anni”. (Nicoletta Di Vita, Global Sales Director Vibram)

Il vero successo di un prodotto non si misura solo dalla quantità distribuita sul mercato, ma dal sentimento e dall’emozione che a distanza di anni ancora suscita nel pubblico. La storia di CONERO ne rappresenta un esempio. Legata da un lato alla funzionalità di una calzatura per la montagna costruita per durare e per garantire al suo utilizzatore un eccellente livello di comfort nell’uso prolungato, e dall’altro allo stile sobrio che trova proprio nella semplicità delle linee il valore essenziale capace di renderlo unico e destinato a durare nel tempo.

La serie esclusiva e limitata di tre modelli CONERO 30 GTX, riproposta oggi a distanza di trent’anni, punta proprio a riaffermare il valore dello stile unito alla funzionalità del prodotto, mettendo in luce - attraverso precise scelte cromatiche - alcuni dei concetti chiave che da sempre accompagnano l’agire del brand, come la competenza tecnica nella collaborazione con Vibram (variante colore Full Yellow), la salvaguardia della tradizione manifatturiera (variante Marrone Bruciato-Beige) ed in ultimo, ma non certo per importanza, il rispetto per l’ambiente (variante Blu-Arancio).

In questo sistema di valori si inquadra anche il presente di AKU, il suo impegno responsabile per la riduzione dell’impatto ambientale, rappresentato dalla durabilità dei prodotti unito alla essenzialità del design. Togliere dove non strettamente necessario (Designed to reduce), in linea con il codice stilistico dell’intera collezione AKU outdoor che ritrova ancora oggi, in modelli come Conero GTX, i segni distintivi della propria identità.

Non solo gare, insomma. Le varianti cromatiche della partnership tra AKU e Vibram "dipingono" un coloratissimo collegamento virtuoso tra sentieri affrontati con il fuoco della competizione e le semplici ma tutt'altro che banali escursioni in montagna: di un giorno o di una vacanza, in piena estate come nel cuore dell'inverno.

