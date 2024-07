Frasassi Skyrace: nove di Coppa... Italia, sfida sugli Appennini

SKYRUNNING

La skyrace marchigiana è un appuntamento-chiave del calendario di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky

© Frasassi Skyrace Ufficio Stampa Una skyrace... millenaria come il suo monumento-simbolo e immersa in uno scenario apro, fiabesco e selvaggio: quasi da ... Il nome della rosa! È in piena attività la macchina organizzativa della nona edizione di Frasassi Skyrace, gara di interesse nazionale valida come settima delle nove prove di CRAZY Skyrunning Italy Cup 2024 e appuntamento da non perdere - sabato 7 settembre -per atleti appassionati di skyrunning, trailrunning e corsa in montagna che fa campo base a San Vittore delle Chiuse, località del comune di Genga (in provincia di Ancona), uno dei luoghi dal punto di vista paesaggistico, storico e architettonico più suggestivi delle Marche e di tutto il Centro Italia. La gara simbolo dell’evento organizzato da ASD Space Running con il supporto tecnico di Total Training è la Skyrace da 21 chilometri e1350 metri D+, che si sviluppa lungo un itinerario unico nel suo genere, all’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi e sulle montagne che nascondono le meravigliose Grotte di Frasassi. La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento e attende candidati alla missione appenninica!

Con la sua data di sabato 7 settembre, Frasassi rappresenta la ripartenza... post-ferie della Coppa Italia di specialità, otto settimane dopo la difficile Pizzo Stella Skymarathon dello scorso 13 luglio in Val Chiavenna e al tempo stesso un passaggio-chiave del calendario, visto che all'indomani della prova marchigiana, alla conclusione della stagione mancheranno solo TGS (Trail Grigne Sud) Extreme di Mandello del Lario (Lecco) di sabato 28 settembre e - in rapida sequenza - la nona e ultima tappa di Tartufo Running di domenica 6 ottobre a Calestano (in provincia di Parma).

Al comando della classifica generale di Coppa Italia ci sono attualmente Elisa Pallini (ASD Pegarun) con 476 punti e Simone Valsecchi dei Falchi di Lecco con 390. Al secondo posto tra le donne Aurora Bosia (anche lei Falchi Lecco, 344) e Sergio Bonaldi di LAB4YOU (328). Terzo posto per Roberta Jacquin (ASD Pegarun, 338 punti) tra le donne e per Giacomo Forconi di ASD Space Running (288 punti) tra gli uomini.

Autore nell'ultimo anno di un notevole salto di qualità che lo ha portato a ben figurare anche sulle Alpi, fuori dalla sua comfort zone appenninica, proprio il beniamino di casa Forconi si era imposto tra le mura (medioevali) di casa nel 2023. Giacomo si era imposto sul runner indipendente Mirko Becherini e su Lorenzo Bronchinetti di Molon Labe ASD.

In gara-donne invece a vincere Frasassi Skyrace 2023 era stata Elisa Pallini. La forte runner lecchese aveva centrato la doppia missione vittoria e record di gara, solo sfiorata da Forconi tra gli uomini, appropriandosi del nuovo primato femminile che Raffaella Tempesta che deteneva da due anni. Secondo gradino del podio per la bergamasca Daniela Rota, terzo per la beniamina local Francesca Farneti di Space Running ASD, che occupa peraltro la quarta casella dell'attuale classifica generale femminile di CRAZY Skyrunning Italy Cup FISky.

Tornando alla nona edizione di Frasassi Skyrace, la prova di cartello alterna tratti veloci e corribili a salite ripide, discese nel bosco, terreno scavato e roccia, passaggi paesaggistici ricchi di storia, un piccolo guado, tratti esposti e molto tecnici. La partenza (come quelle delle gare che completano la proposta Frasassi) avviene da Via San Vittore, proprio a fianco del grande prato che divide il borgo medioevale dalla storica Abbazia romanica di San Vittore alle Chiuse, della quale parliamo ancora (e giustamente) più sotto.

Tornando invece alla gara di Coppa Italia, una skyrace appenninica da non prendere sottogamba (anche per il suo timing pomeridiano, il via è fissato alle 14.30) ma soprattutto da sognare e da vivere, che assegnerà anche i titoli FISky assoluti regionali e permetterà di guadagnare preziosi punti ITRA e UTMB.

Occorre a questo punto aggiungere che il team organizzatore di ASD Space Running propone a tutti gli interessati la possibilità di un allenamento di gruppo, anzi due. Il primo ormai imminente (giovedì 25 luglio), il secondo giovedì 1. agosto. Un'occasione preziosa di asaggiare il terreno di gara con chi ne ha una conoscenza approfondita!

Alla prova-clou dell'evento Frasassi Skyrace (da quest'anno Memorial Chiara Ruggeri) si affianca Frasassi Trail-Mini Sky da 11 chilometri (650 metri D+), valida come quinta prova della Coppa Italia giovani Youth A e B FISky, aperta anche a tutti gli appassionati di corsa che vogliono avvicinarsi al mondo di sky e trailrunning e a chi ama sudare sui single-track e su carrarecce non impegnative. La cornice è quella del Monte Frasassi con una lunga salita, il paesaggistico Sentiero dell’aquila e la discesa fino a San Vittore, da affrontare con entusiasmo ma prestando attenzione.

Per chi non ha ambizioni agonistiche di vario livello e vuole semplicemente trascorrere una giornata all’insegna della natura e dello sport outdoor, l’evento marchigiano offre anche il formato di Frasassi Walk: un’occasione per rigenerare corpo e mente con la famiglia, amici e persone care, nel cuore verde delle Marche, sul sentiero del Frasassi Trail di cui abbiamo detto poco sopra.

Punto di partenza ed arrivo di tutte le distanze è la meravigliosa cornice del campo-base di San Vittore con la splendida Abbazia di San Vittore delle Chiuse dalla storia quasi millenaria (edificata secondo i canoni architettonici del Romanico tra il 1060 e il 1080), on il suo Ponte Romano appena più in là (sul fiume Sentino) e la vista sulla meravigliosa Gola di Frasassi.

Tanti i partners che anche in questa edizione supportano la gara, primo fra tutti FESSURA (nuovo Main Sponsor dell’evento), al quale si affianca il marchio GROTTE DI FRASASSI, un luogo meraviglioso ed unico che anche gli atleti in gara non potranno fare a meno di visitare. Di fondamentale importanza anche il sostegno di istituzioni locali, volontari e Soccorso Alpino. Come anche quello del Comune di Genga e del Parco Gola della Rossa e di Frasassi che forniscono un aiuto imprescindibile e prezioso.

Per iscrizioni, programma, percorsi e regolamento: www.frasassiskyrace.com