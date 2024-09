Frasassi Sky: a spasso nel tempo tra sfide sportive e suggestioni storico-naturali

SKYRUNNING

Due prove agonistiche e una camminata non competitiva nel menu dell'ormai classico appuntamento di fine estate sull'Appennino Marchigiano

© Frasassi Skyrace Ufficio Stampa Gli skyrunners dello Stivale mordono il freno: è tutto pronto e... apparecchiato per la nona edizione di Frasassi Skyrace, settima delle nove tappe di CRAZY Skyrunning Italy Cup 2024 by FISky (Federazione Italiana Skyrunning) a San Vittore delle Chiuse (Genga, provincia di Ancona), nel cuore verde dell'Appennino Marchigiano. Sfiora quota quattrocento il numero degli atleti già iscritti all'evento di sabato 7 settembre organizzato da ASD Space Running con il supporto di Total Training. Al via alcuni dei nomi di spicco del panorama nazionale che si daranno battaglia nella prova-clou valida per la classifica del circuito federale: la Frasassi Skyrace da 21 chilometri di sviluppo e 1350 metri di dislivello positivo all’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi che assegnerà anche i titoli FISky assoluti regionali. Campo base dell'evento, nonché luogo di partenza e arrivo di delle due prove agonistiche e della camminagta non competitiva il borgo di San Vittore di Genga con la sua splendida Abbazia, il Ponte Romano e la vista sulla meravigliosa Gola di Frasassi.

C’è molta attesa anche per Frasassi Trail-Mini Sky da undici chilometri di sviluppo lineare per 650 metri D+ valida come quinta prova della Coppa Italia giovani Youth A e B FISky, aperta a tutti gli appassionati della corsa in natura ma anche ai runners più... stradali che vogliono avvicinarsi al fantastico mondo dello sky e del trail running, come anche della classica corsa in montagna.

Il record maschile da battere nella prova di cartello è quello del beniamino di casa Giacomo Forconi, punta di ASD Space Running e plurivincitore della gara, che quest’anno non è però al via ma con ampie giustificazioni, visto che Giacomo è impegnato con la maglia della Nazionale Italiana Skyrunning ai Campionati del Mondo di Desafio Urbion/Soria in Spagna. La sfida per la vittoria in campo maschile è quindi molto aperta e altrettanto incerta. In gara-donne la campionessa local Francesca Farneti ha tutte le intenzioni (e le qualità) per fronteggiare la spedizione appenninica delle toprunners in arrivo dalla catena alpina.

© Frasassi Skyrace Ufficio Stampa

Non solo agonismo e cronometro però sabato 7 settembre a San Vittorie delle Chiuse. A tutti gli appassionati dello sport outdoor che puntano a vivere una giornata all’insegna della natura, il comitato organizzatore di ASD Space Running offre la possibilità di partecipare alla Frasassi Walk: un’occasione per rigenerare corpo e mente con la famiglia, gli amici e le persone care nel cuore verde delle Marche, in piena sicurezza lungo lo stesso itinerario da undici chilometri della prova agonistica d'ingresso Frasassi Trail, con partenza in coda alle due prove competitive.

Ecco il programma per sabato 7 settembre:

Dalle 10.00 alle 13.45 Ritiro pettorali

Ore 14.10 Briefing pre-gara

Ore 14.30 Partenza di Frasassi Skyrace, Frasassi Trail Mini Sky e Frasasi Walk

Ore 15.20 Orario previsto per primi atleti 11KM

Ore 16.20 Orario previsto per primi atleti 21KM

Ore 17.15 Premiazioni Frasassi Trail Mini Sky

Ore 18.00 Premiazioni Frasass Skyrace

Ore 18.45 Orario previsto ultimi arrivi e fine manifestazione