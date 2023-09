Forconi e Pallini coppia d'assi di Frasassi Skyrace by FISky

SKYRUNNING

Lampa e Alati a segno nella prova d'ingresso della tappa appenninica di CRAZY Skyrunning Italy Cup

© 70200 Collective Studio Pronostico rispettato dell’ottava edizione di Frasassi Skyrace a San Vittore delle Chiuse-Genga, in provincia di Ancona. Le firme d’autore su uno degli appuntamenti decisivi di Crazy Skyrunning Italy Cup by FISky (la Federazione Italiana Skyrunning) sono quelle del beniamino locale Giacomo Forconi e della “mamma volante” lecchese Elisa Pallini. Entrambi hanno inflitto distacchi pesanti (nell’ordine degli otto minuti) ai più diretti rivali, offrendo una prova convincente che Pallini ha ulteriormente impreziosito con il nuovo record femminile sulla distanza. Quasi quattrocento gli atleti al via nelle prove in programma. E se a fare da splendido scenario a partenza, arrivo e premiazioni sono state le architetture romaniche millenarie dell’Abbazia di San Vittore, gli itinerari di gara hanno attraversato gli spazi del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, con le sue montagne e le sue grotte. Alla regia dell’evento, uno tra quelli più affascinanti e insoliti (oltre che tecnici e impegnativi) del circuito federale, ancora una volta il team di Space Running ASD che da anni investe sul territorio, valorizzandolo con la realizzazione e la gestione di eventi sportivi.

Vincitore della prova clou - la Skyrace da ventuno chilometri e 1350 metri di dislivello positivo - è stato Giacomo Forconi (Space Running ASD) che non è però riuscito ad abbattere il muro delle due ore di gara e quindi a migliorare il record che gli appartiene dal 2022 (un’ora, 48 minuti e 37 secondi), fermando stavolta il cronometro sul tempo finale di nemmeno un minuto (quarantadue secondi) superiore alle due ore di cui sopra. Sul secondo gradino del podio è salito il runner indipendente Mirko Becherini, con un ritardo di otto minuti e 18 secondi da Forconi. Terzo posto per Lorenzo Bronchinetti (Molon Labe ASD) al traguardo in due ore, 12 minuti e 51 secondi.

Come Forconi, meglio di Forconi: a salire sul gradino più alto del podio di gara-donne è stata Elisa Pallini. Anche la top runner lecchese ha in buona sostanza imposto la sue legge e - concretamente - uno stato di grazia che dura da qualche mese, prevalendo nettamente sulla concorrenza. Elisa ha centrato la doppia missione vittoria e record di gara, solo sfiorata da Forconi tra gli uomini. La portacolori di Pegarun ASD ha tagliato il traguardo due ore, 18 minuti e 56 secondi dopo il via, entrando così (settima!) nella top ten assoluta e appropriandosi del nuovo primato femminile, strappato per un minuto e 33 secondi a Raffaella Tempesta che lo deteneva da due anni.

Elisa ha inferto un distacco di otto minuti e 50 secondi alla top runner bergamasca Daniela Rota (Fly-Up Sport/Scott Running, tredicesima del ranking), mentre la forte atleta local Francesca Farneti (vincitrice dodici mesi addietro) ha tenuto alta la bandiera di Space Running ASD, chiudendo i giochi del podio con il tempo finale di due ore, 40 minuti e 27 secondi che le è valso la trentesima casella di una classifica generale da 169 finishers (147 uomini, 22 donne).

Ad imporsi nella prova d’ingresso dell’evento ambientato tra le montagne dell'Appennino marchigiano (Frasassi Trail da 11 chilometri di sviluppo e 650 metri D+, distanza e dislivello dimezzati rispetto a quella principale) sono stati Giorgio Lampa di Space Running ASD (dodici mesi fa secondo nella Skyrace) e Monica Alati, portacolori di ASD Running Riviera Palme. Sprint finale solitario ma - c’è da scommetterci! - con il cuore in gola per lui, con un finishing time significativamente di due soli secondi inferiore all’ora di gara per lui, mentre la vincitrice ha portato a termine la missione-vittoria in un’ora, 20 minuti e 34 secondi. Nessun nuovo record in questo caso: i tempi di riferimento rimangono quelli fissati nel 2021 in gara-uomini e addirittura un lustro fa per quanto riguarda le donne. Tornando al presente, il nuovo format di gara era valido per la Coppa Italia Giovani, il circuito creato da FISky per promuovere la disciplina fra i ragazzi nati dal 1. gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

Andato in scena sotto l'egida della Federazione Italia Skyrunning (alla quale l’evento è affiliato), anche quest’anno Frasassi Skyrace ha potuto contare sul sostegno di SCOTT Sports Italia (main sponsor dell’evento), su quello di consorzio Grotte di Frasassi, Comune di Genga e Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi.

Alla fine del calendario da dieci prove di FISky Skyrunning Italy Cup mancano ora solo due appuntamenti pienamente autunnali: quello di nuovo appenninico di Tartufo Running a Calestano (in provincia di Parma) di domenica 1. Ottobre e quello prealpino di Bellagio Skyrace di domenica 29 ottobre.