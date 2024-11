Esclusiva ma... inclusiva: Corsa della Bora 2025, massima attenzione a ogni runner

Aria di novità (anzi, vento!) per la Corsa della Bora che il primo fine settimana del prossimo mese di gennaio apre la stagione 2025 tagliando il traguardo della decima edizione. Passaggio in doppia cifra e… numero di iscritti già doppio rispetto allo scorso anno. L’appuntamento è già fissato per domenica 5 gennaio 2025. Molte le novità che il comitato organizzatore di ASD Sentiero Uno ha in serbo per celebrare dieci anni di emozioni alla scoperta del territorio (e del Carso Triestino in particolare) attraverso lo sport. Otto le prove in programma nella locandina dell'evento CDB, tra agonistiche e non competitive. È conto alla rovescia insomma per il più grande evento italiano di trailrunning invernale: la campagna iscrizioni corre (e soffia...) veloce e potrebbe raggiungere il fatidico sold out in tempi molto brevi, in largo anticipo sulla deadline originale. Sabato 16 novembre intanto i candidati che hanno staccato il pettorale hanno raggiunto quota milleottocentonovanta... and counting, come si dice in questi casi! A proposito di pettorale, sono ben tre distanze non competitive adatte alle famiglie e ai simpatizzanti della corsa, che oltretutto potranno partecipare in una modalità esclusiva. Iscrivendosi entro il 25 novembre si potrà infatti gareggiare con il proprio nome sul pettorale al posto del numero, trattamento in genere riservato a pochi top runners.