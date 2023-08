Energy2RUN Cancano in Alta Valtellina: le running-vacanze non finiscono mai!

CORSA IN MONTAGNA

Due proposte agonistiche e una non competitiva per uno dei primi appuntamenti sportivi al rientro dalle ferie di agosto

© Energy2RUN Cancano Press Office Running rendez-vous da non perdere in Alta Valtellina alla fine di agosto, per un ritorno virtuoso e sportivo dalle vacanze. Domenica 27 agosto è infatti in programma la quinta edizione di Energy2RUN Cancano, pronta a regalare ai runners più irriducibili una grande esperienza immersiva tra natura, storia e cultura in Valdidentro. Dopo il successo di TrailRun Alta Valtellina che a inizio giugno ha inaugurato la stagione podistica estiva con più di 350 atleti iscritti tra i sentieri della Val Viola, la corsa in montagna è pronta a diventare nuovamente protagonista.

© Energy2RUN Cancano Press Office

Riflettori puntati quindi sui Laghi di Cancano, rinomata meta alpina nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio a duemila metri di quota. Sono tre i format di gara "full power" di Energy2RUN: gara competitiva da 18 chilometri riservata a tesserati Fidal e Runcard, versione non competitiva sulla stessa distanza (dedicata ai corridori amatoriali) e per finire ShortRun da 10 chilometri che prevede il giro del solo Lago di Cancano, da percorrere a passo di corsa o in alternativa in modalità nordic walking.

© Energy2RUN Cancano Press Office

Con il suo dislivello positivo molto limitato (160 metri), la prova clou offre agli agonisti ed agli spiriti competitivi l'occasione di inseguire (letteralmente!) performances di alto livello... ad alta quota. Missione "under one hour" per i candidati al gradino più alto del podio. L'obiettivo in fondo è distante solo poco meno di un minuto. Andrea Soffientini di ASD Dinamo Sport si è infatti imposto a temo di record nella quarta edizione con il tempo di un'ora e... 46 secondi. Con lui sul podio di gara-uomini Luca Cantoni (Atletica Valli Bergamasche, primo nel 2021) e Matteo Bradanini dei DK Runners Milano.

© Energy2RUN Cancano Press Office

Tra le donne invece a fissare l'asticella il 28 agosto 2022 è stata un anno fa Veronica Silvestri con il tempo di un'ora, 16 minuti e 53 secondi. La giovanissima atleta livignasca (azzurra di sci nordico) era però in gara nella formula competitiva. Nella prova competitiva è stata invece Eliana Patello (Larecastello Radici Group) a tagliare per prima il traguardo un'ora, 20 minuti e 24 secondi dopo il via (38esima assoluta). Secondo e terzo gradino del podio per Chiara Franzini (ASD US Calcio Grosio) e per la runner local Beatrice Besseghini di Atletica Alta Valtellina. Il record da battere in gara-donne resiste però fin dalla prima edizione di Energy2RUN del 2018 ed appartiene - noblesse oblige - alla padrona di casa Elisa Desco.

La partenza è fissata alle ore dieci in punto dal muraglione della prima diga, per un elettrizzante avvio di gara. Per la sua seconda apparizione in calendario, Energy2RUN Cancano si avvale della collaborazione di A2A Life Company, gode del Patronato di Regione Lombardia e si svolge con il contributo del BIM Adda e il supporto della Camera di Commercio di Sondrio e di Atletica Alta Valtellina.

© Energy2RUN Cancano Press Office

L’evento si arricchisce di importanti partnership: il nuovo sponsor tecnico è infatti Crazy, rinomato e storico brand locale dedicato al mondo outdoor e all'abbigliamento sportivo di montagna, che grifferà il calzino tecnico presente nel pacco gara. L'edizione 2023 vede anche il consolidamento di molteplici collaborazioni con alcune aziende del territorio, in particolare: QC Terme Bagni di Bormio, Latteria di Livigno, Macelleria Donagrandi, Panificio Fior d'Alpe e Bosco spa.

© Energy2RUN Cancano Press Office

La campagna iscrizioni è aperta online su www.endu.net e mysdam.net, ma si può prenotare il proprio pettorale anche contattando direttamente la Pro Loco Valdidentro (0342 985331 - info.valdidentro@bormio.eu), alla quale ci si può rivolgere per tutte le informazioni sull’evento. La quota-iscrizione (35 euro) comprende il ricchissimo pacco gara a base di prodotti gastronomici, gadget firmato Crazy, medaglia finisher e buono pasto del valore di 10 euro da utilizzare presso ristoranti e ristori convenzionati e infine i seguenti servizi: docce, deposito sacche, ristori lungo il percorso e ristoro finale. Pacco gara e gadget tecnico sono garantiti esclusivamente ai primi 350 iscritti. Tutti i dettagli delle manifestazioni e i regolamenti delle gare sono disponibili sul sito web energy2run.eu