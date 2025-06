Mondiale per Club: il Botafogo vince con Correa, pari tra Porto e Palmeiras

PALMEIRAS-PORTO 0-0

Un match dall'elevato spettacolo, con tanti giovani talenti in campo (da Rodrigo Mora a Estevão), si chiude sullo 0-0. Porto e Palmeiras emulano il risultato di Inter Miami e Al-Ahly, tutto invariato e nessun gol nel gruppo A del Mondiale per Club. Si parte subito con la grande aggressività dei lusitani, che sfiorano la rete con Joao Mario: bravissimo Weverton. Ci prova Estevão con una magia, ma il suo tiro termina a lato di poco. Il match si spegne per l'identità tattica delle due squadre, schierate in tandem col 3-4-2-1, per poi riaccendersi nei minuti finali: Omorodion ed Estevão saggiano i riflessi dei portieri. La grande occasione però è per Richard Rios, del Palmeiras: Claudio Ramos salva tutto con una prodigiosa doppia parata, poi il salvataggio sulla linea dei Dragoes. Nella ripresa entrambe le squadre spingono a caccia del vantaggio, ma i due portieri vestono i panni di Superman: Claudio Ramos salva su Murilo e José Manuel Lopez, Weverton è decisivo su Fabio Vieira. Nulla da fare dunque, Porto-Palmeiras termina 0-0.