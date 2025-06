Mondiale per Club: il Chelsea sfida Giroud alle 21 su Italia 1

Proprio contro gli statunitensi inizia il cammino del Chelsea, che sfideranno una squadra che originariamente non avrebbe dovuto schierarsi al via del Mondiale. Il club non si era infatti qualificato, ma ha disputato e vinto lo spareggio contro l'America per lo slot lasciato vacante dal Leon. Quest'ultimo club, condividendo la proprietà col Pachuca, è stato escluso per le normative Uefa "strappando" il Mondiale a James Rodriguez. Ne ha approfittato così il LAFC, che ha un grande ex nella sua rosa: Olivier Giroud, un passato nei Blues prima di approdare al Milan. Proprio dai rossoneri è arrivato in MLS e, con Hugo Lloris, è il volto di questo club. La sua titolarità però non è scontata, visto che il giovane Ordaz gli ha strappato la maglia. Potrebbe essere lui a giocare con Yeboah e Bouanga nel 4-3-3, che vede un ex "europeo" come Tillman a dare gol dalla mediana, Lloris in porta e l'ex Barça Sergi Palencia sulla destra.