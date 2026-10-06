Elba Legend Run: trail con vista nella perla dell'Arcipelago Toscano

I due local Marco Bonasera (ASD Virtus Elba) e Jacopo Paolini (Atletic Isola d'Elba) si sono aggiudicati ex-aequo gara uomini sulla distanza intermedia da 25 chilometri e 1150 metri D+ che - in campo femminile - ha visto la vittoria di Giulia Fantinel di Trieste Atletica che ha fatto ritorno a Capoliveri due ore, 27 minuti e 42 secondi dopo il segnale di partenza, fermandosi (undicesima) alle soglio di una classifica assoluta da 154 finishers, un terzo dei quali (46) donne. Bonasera e Paolini hanno portato a termine la gara nel tempo di due ore, quattro minuti e 22 secondi. Terzo gradino del podio maschile per Lorenzo Murachelli di Barnes Trail and Road ASD con un ritardo di cinque minuti e 40 secondi dai due vincitori. In gara donne ad occupare il secondo e il terzo gradino del podio sono state nell'ordine le due runner indipendenti Giorgia Bruno e Alessandra Ribera D'Alcalà. Solo un minuto e 34 secondi di ritardi dalla vincitrice per Giorgia (quattordicesima). Più cospicuo (dodici minuti e 49 secondi) quello di Alessandra, ventiduesima assoluta.