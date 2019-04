Ecco il Run Happy Team Italia: la corsa per uno stile di vita più attivo e più felice

04/04/2019

La corsa come passione, divertimento e aggregazione. Senza l'assillo del cronometro ma con la voglia di star bene, con se stessi e con gli altri. Compagni di viaggio e di fatica. Lo spirito del Run Happy Team, ideato da Brooks, è questo: una community europea, una squadra di oltre 100 runner chiamati a ispirare principianti e appassionati a vivere una vita più attiva e, di consguenza, più felice.



Un'iniziativa che ha raccolto oltre 4.000 candidature di profili completamente diversi tra loro, dai runner della domenica ai maratoneti, dagli appassionati agli ultrarunner. "Aver ricevuto migliaia di adesioni ci rende davvero orgogliosi" racconta Susana Pezzi Rodriguez, Marketing Manager Brooks Italia & Spagna. "Le storie di tutte queste persone sono incredibili. Nel futuro ci auguriamo di riuscire a coinvolgere nella nostra grande famiglia quanti più appasionati possibili”.



L’obiettivo di questo progetto è quello di instaurare un dialogo continuativo con tutte le community di runner, per rispondere in maniera quanto più vicina alle loro esigenze: l’Italia porta nel Run Happy Team 25 runner, non atleti famosi o personaggi pubblici, ma semplicemente persone che amano correre che con la propria grinta riescono a trascinare le altre persone ad essere attivi.



Ognuno porta con sè la sua storia. C’è chi ha iniziato a correre per dimagrire, come spesso succede, e ora è una vera e propria regina delle maratone, tanto da averne collezionate più di 100. C’è l’insegnante che si può allenare solo prima dell’alba e si alza alle 5 per arrivare in tempo a scuola. C’è chi corre sempre con il suo gruppo di amici, trasformando lo sport più individualista per eccellenza in uno sport di squadra. C’è chi ha tenuto una campagna elettorale correndo. E poi c’è chi fa le ultramaratone, dal Passatore alla Spartathlon. Insomma, runner che credono che una corsa possa cambiare il senso delle nostre giornate.



Qual è il compito del Run Happy Team? Essere i messaggeri dello spirito Run Happy, raccontare la loro esperienza, partecipare a eventi esclusivi, coinvolgere quante più persone possibili nella loro community, ma soprattutto essere sempre se stessi. Guardatevi attorno, dunque, possono seriamente contribuire a migliorare la vostra vita!