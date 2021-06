 Doppia missione (iridata e continentale) per la Nazionale Italiana di Skyrunning all’alba dell’era Meraldi

SKYRUNNING

Stagione fitta di appuntamenti per la Federazione Italiana di Skyrunning guidata dal mitico campione degli anni Novanta.

di

STEFANO GATTI

Dopo lo stop forzato del 2020 la Nazionale Italiana di Skyrunning capitanata da Daniele Cappelletti torna a sognare e lo fa in grande. Tra gli obiettivi per la stagione in corso i Campionati del Mondo e i Campionati Europei. Sono una cinquantina i “corridori del cielo” che - tra nazionale senior e giovanile - si apprestano a fare da portabandiera del tricolore nel mondo. Con la sesta edizione dei Campionati del Mondo 2020 rinviata al 2021, la stagione si preannuncia più impegnativa che mai.

Nell’anno in cui riprendono tutte le competizioni, la nazionale senior mette in calendario ben due appuntamenti di prestigio: i Mondiali, che si svolgeranno in Spagna nei Pirenei nel weekend dal 9 all11 luglio ed i Campionati Europei, che vedranno gli azzurri volare in Portogallo per l’appuntamento continentale, in programma dal 19 al 20 novembre.

Gli skyrunners azzurri stanno ultimando la preparazione atletica al fine di farsi trovare in forma negli appuntamenti che contano e che, curiosamente, non avranno luogo nel classico scenario delle Alpi, ma sulle montagne della Penisola Iberica. L’obiettivo è quella di migliorare i risultati del 2019, anno che ha visto la nazionale senior piazzarsi seconda ai Campionati Europei (dietro alla Spagna e davanti alla Repubblica Ceca). Discorso a parte merita la nazionale giovanile che si era invece aggiudicata il quarto posto ai Campionati del Mondo e quest’anno cercherà di fare un ulteriore passo in avanti (anzi, verso l’alto) e salire sul podio. La missione degli azzurrini è fissata per il weekend dal 30 luglio all’1 agosto nei Campionati del Mondo Giovanili al Gran Sasso. Dove i promettenti talenti azzurri Youth A, B e Under 23 ce la metteranno tutta per lasciare il segno, forti anche dell’opportunità di… giocare in casa.

Con un direttivo rinnovato ed una presidenza da poco affidata al “mitico” Fabio Meraldi, la FISky (Federazione Italiana Skyrunning) non vuole porre la sua attenzione esclusivamente sulla corsa e sul suo aspetto competitivo. L’”era Meraldi” si è infatti aperta con una serie di propositi che vanno ben oltre le gare. Tra questi:

-il completamento del percorso per l’ingresso della FiSky quale settore federale in FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italia) secondo le direttive del CONI;

-l’attenzione al settore giovanile e agli atleti/e, affinché siano supportati nella pratica della disciplina;

-il focus sulla comunicazione e sulla consulenza alle società sportive, agli organizzatori e alle gare affiliate.

Linee strategiche mirate ad una finalità che il CT Mattioli riassume così:

“L’obiettivo della federazione è sostenere i suoi atleti è creare un autentico spirito di squadra. È per questa ragione che ai nostri raduni, in genere, facciamo in modo che partecipino contemporaneamente sia i senior che i giovani. Siamo convinti che gli atleti e le atlete che già prendono parte alle competizioni assolute possano dare molto ai nostri giovani in termini di esperienza e che debbano essere per questi il punto di riferimento, il modello verso cui tendere. Sono molto felice di come la nazionale giovanile sta crescendo e dello spirito di sana e onesta competizione che anima ragazzi e ragazze. Sono un gruppo molto unito ed affiatato ma soprattutto hanno voglia di fare e di dimostrare quello che valgono. Sono certo che anche ai prossimi mondiali raggiungeremo risultati prestigiosi”.

Un altro aspetto sul quale la FiSky ha deciso di investire sono i raduni. Perché è importante che gli atleti in forza alla nazionale abbiano modo di incontrarsi, allenarsi insieme e confrontarsi. I raduni sono inoltre il contesto nel quale maggiormente i ragazzi possono realizzare di essere parte di una realtà federale unita e di essere rappresentanti dell’Italia nel mondo. Il primo raduno dell’anno, al quale hanno preso parte circa venticinque atleti, si è svolto a Sella Nevea dal 16 al 18 aprile scorsi in occasione del Campionato Italiano Skysnow. È poi seguito quello di Agerola (Costiera Amalfitana) in occasione Campionato Italiano Vertical dal 27 al 30 maggio.

Per finire, ecco le formazioni della Nazionale per gli appuntamenti iridati e continentali del 2021.

Fanno parte della Nazionale Senior: Daniel Antonioli, Luca Arrigoni, Enrico Bonati, Danilo Brambilla, Daniele Cappelletti, Luca Carrara, Simone Eydallin, Riccardo Montani, Cristian Minoggio, Eddj Nani, Alex Oberbacher, Cristiana Follador, Katia Fori, Moira Guerini, Christel Stephanie Jimenez, Elena Nicolini, Francesca Olmi , Cecilia Pedroni, Francesca Rusconi.

Fanno parte della Nazionale Giovanile: Simone Fioroni, Gabriele Gaggero, Dionigi Gianola, Luca Lizzoli, Luca Compagnoni, Nicolò Lora Moretto, Andrea Marinucci, Antonio Corti, Simone Costa, Marco Daniele, Luca Del Pero, Massimo Barbeni, Mattia Bertoncini, Andrea Bonacina , Matteo Pandiani, Alex Rigo, Alessandro Riva, Lorenzo Rota Martir, Marco Salvadori, Mattia Tanara, Luigi Targhettini, Martino Utzeri, Cecilia Basso, Martina Bilora, Martina Cumerlato , Giorgia Felicetti, Francesca Gianola, Luisa Valenti.