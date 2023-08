Delicious Trail Festival Dolomiti: appuntamento gourmet d'inizio autunno

TRAILRUNNING

Tre proposte agonistiche... ma non solo l'ultimo fine settimana di settembre a Cortina d'Ampezzo

© Sportograf Fatica e sudore, canicola e gelo, passione sfrenata e spirito di sacrificio: c'è tutto questo e molto altro ancora nella corsa sui sentieri... E poi c'è Delicious Trail Festival Dolomiti, dove non è necessario attendere il traguardo per godersi il ristoro finale o il meritato terzo tempo, perché tutto questo lo trovate già nelle... stazioni di rifornimento intermedie delle tre proposte dell'evento. Difficile, anche per i più motivati e agonisti, non indugiare più del solito, quando ad attendervi nel bel mezzo della performance sportiva ci sono tavolate apparecchiate con il meglio della tradizione enogastronomica ampezzana e altoatesina! Insomma, una prova (anzi tre) di tutto rispetto in mezzo alle straordinarie Dolomiti, per una volta però declinata nel senso del gusto, della tradizione e della buona tavola. Scordatevi tranquillamente a casa gel, barrette e bevande energetiche: almeno per questa volta! Conviene affrettarsi, i pettorali a disposizione sono in via di esaurimento.

© Sportograf

Delicious Festival Dolomiti è un evento che cresce regolarmente per numeri e spessore: un migliaio gli atleti già iscritti venticinque le nazioni rappresentate quest'anno. Gli appassionati hanno a disposizione un… menu di tre percorsi: diversi per lunghezza e per difficoltà. Tre gare con caratteristiche molto diverse tra di loro, accomunate però dalla grande bellezza del luogo e dalla formula sport e “gusto”, con i rifugi e i ristoranti coinvolti che - sia in quota che all’arrivo - offrono ai partecipanti i migliori piatti della tradizione ampezzana e altoatesina.

Sono già sold out la prova d'ingresso (650 erano i pettorali a disposizione) e quella lunga che (come la prova intermedia che offre ancora un centinaio di posti, ricercatissimi in queste ore!) ha numero chiuso fissato a quota 350.

© Sportograf

Sport, natura, gusto e storia si fondono in un unicum che dà vita al Delicious Festival Dolomiti, la manifestazione di trail running in programma a Cortina d’Ampezzo e in Alta Badia nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 settembre, co-organizzata da L5T SPORT ASD, Consorzio Delicious Cortina e Comune di Cortina d’Ampezzo con il patrocinio di Regole d’Ampezzo, Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, CAI sezione di Cortina, Cooperativa Turistica Alta Badia e Alta Badia Brand, Comune di Badia.

© Sportograf

LE GARE

I trail runners più allenati e a loro agio anche su itinerari impegnativi per distanza, dislivello e tasso tecnico potranno optare per Delicious Trail Dolomiti (2 punti ITRA e UTMB index event 50K). La scheda prevede una distanza di 43 chilometri per 3100 metri di dislivello positivo. Start a Cortina d’Ampezzo, all’ombra del Campanile, e poi via toccando Pocol, Croda da Lago, le Cinque Torri, Nuvolau, Lagazuoi e Passo Falzarego. Oltretutto attraversando il più esteso museo all’aperto della Grande Guerra combattuta in alta quota nelle Dolomiti. Senza dimenticare forse la parte più dura, ovvero il passaggio all’interno della galleria di mina del Lagazuoi a quota 2647 metri di quota. La linea d’arrivo è a Pocol.

© Sportograf

La proposta intermedia è Medium Delicious Trail Dolomiti (1 punto ITRA e UTMB index event 50K): 35 chilometri per 1900 metri di dislivello. La partenza è posta nel centro del paese di La Villa in Alta Badia. Da qui si raggiunge l’inizio del Sentiero degli Artisti, per poi procedere in salita sul tratto finale della pista Altin. Dopo l’ingresso nel bosco, si fa rotta verso la pista Gran Risa, in prossimità della partenza dello slalom gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si sale ancora lungo la pista, fino a raggiungere il Rifugio Club Moritzino. Sull’altopiano si prosegue in direzione del Rifugio Ütia de Bioch, per immettersi nel sentiero che porta in zona Pralongiá e ai prati dello Störes. Attraverso il sentiero in discesa si raggiunge la località Armentarola, ai piedi del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Patrimonio Mondiale UNESCO), dove ha inizio la salita verso il Rifugio Scotoni, ultima tappa prima di raggiungere la cima Piccolo Lagazuoi a quota 2778 metri. Finale tutto in discesa fino a Pocol.

© Sportograf

La prova d’ingresso Short Delicious Trail Dolomiti (1 punto ITRA e UTMB index event 20K), aperto a tutti purché allenati a camminare in montagna, prevede 1300 metri di dislivello positivo, distribuiti lungo un itinerario che misura 22 chilometri. Partenza e arrivo sono a Pocol di Cortina. Il percorso tocca alcuni punti altamente suggestivi dai quali si possono ammirare le Cinque Torri e il Gruppo del Nuvolau.

