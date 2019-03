De Gasperi e Desco, la coppia d'oro del Winter Trail

11/03/2019 di STEFANO GATTI

La coppia d’oro della corsa in montagna italiana (e non solo) produce nel Tarvisio Winter Trail una grande performance di squadra, anzi di famiglia. Per Elisa Desco e Marco De Gasperi una vittoria che vale per tre: primi di giornata, primi nella classifica finale del circuito del quale la prova friulana rappresentava la seconda tappa e per finire successo nel Campionato Nazionale CSEN Winter Trail by Nortec. Facendo un parallelo … tennistico: game, set, match!