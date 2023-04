Da Vinitaly a Wine Trail: all'insegna di sport, enogastronomia e inclusione

TRAILRUNNING

Conferme e novità per il tradizionale appuntamento autunnale sui terrazzamenti della Media Valtellina

© Valtellina Wine Trail Verona chiama Sondrio, Vinitaly chiama Valtellina Wine Trail. La decima edizione della corsa sui terrazzamenti retici con campo-base nel capoluogo della Valle dell’Adda è stata molto appropriatamente lanciata con… un brindisi decennale in occasione della fiera internazionale del vino nella città veneta. Valtellina Wine Trail entrerà in doppia cifra tra sette mesi, tornando alla collaudata… data del secondo sabato di novembre.

Il format è quello altrettanto tradizionale delle tre distanze da 42, 21 e 12 chilometri, al via sabato 11 novembre rispettivamente da Tirano, Chiuro e Castione Andevenno, per poi convergere tutte su Sondrio. La grande novità 2023 dell’evento che rappresenta un vero e proprio happening di fine stagione per gli amanti della corsa in natura è l’aumento del numero di pettorali a disposizione che sale a tremilacinquecento. Per aggiudicarsene uno, meglio cerchiare in rosso sul calendario la data di venerdì 1. giugno, apertura ufficiale della campagna iscrizioni.

La corsa sui terrazzamenti valtellinesi che ha ancora una volta per title sponsor Salumificio Rigamonti, è sbarcata a Vinitaly per presentare alcune delle novità che riguarderanno la decima edizione dell’evento il cui valore aggiunto è indubbiamente il percorso disegnato per la maggior parte nei filari vitati che disegnano i terrazzamenti della costa retica valtellinese, senza dimenticare i passaggi all’interno delle cantine dove si producono i pregiati vini della Valtellina. Con i quali, a fatica terminata, accompagnare all’arrivo il pranzo tipico per tutti a base di pizzoccheri, rigorosamente fatti a mano, nella centralissima Piazza Garibaldi.

“Valtellina Wine Trail non è una semplice competizione, ma specialmente scoperta e valorizzazione del territorio. Siamo fermamente convinti che la nostra terra sia unica. Le nostre vigne si ergono su muretti a secco, la cui arte è stata nominata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, e abbiamo il dovere di preservarli al meglio. Chi corre Valtellina Wine Trail non si aspetta di ritrovarsi in un contesto simile: è qualcosa di unico al mondo. Come comitato organizzatore ci siamo presi l’impegno di contribuire alla tutela di questo territorio, è una risorsa da proteggere”. (Simone Bertini, presidente del comitato organizzatore)

A fare gli onori di casa a Vinitaly è stato Danilo Drocco, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina:

“Valtellina Wine Trail è una gara unica che si corre in un posto unico. È disegnata sui terrazzamenti che noi normalmente utilizziamo per fare il nostro Nebbiolo. Questo evento promuove nel migliore dei modi i nostri vini e il nostro territorio portando oltre tremila persone in cantina, ma al termine ciò che resta è solo l’impronta delle scarpette da trail. Ospitare l'evento VWT è sempre un piacere e anche quest'anno ci divertiremo”.

Lo scorso anno è stata superata la soglia di tremila concorrenti provenienti da 25 nazioni e per il decennale il ventaglio dell’offerta si amplia ulteriormente, così da poter accogliere al via anche chi la Valtellina Wine Trail non è mai riuscito a correrla e soprattutto a viverla. Per celebrare al meglio questo importante traguardo, il comitato organizzatore ha deciso di aumentare i pettorali disponibili a 3500, così distribuiti: 1200 per la veloce prova da 12 chilometri, 1300 per la mezza maratona e 1000 per la prova clou sulla distanza della maratona.

Valtellina Wine Trail deve il suo successo alla bellezza del paesaggio. Per questo motivo da quest’anno l’organizzazione ha deciso di sostenere con un contributo alcuni progetti di manutenzione dei muretti a secco. VWT è anche sinonimo di inclusione sociale: confermato per il secondo anno il percorso non competitivo di 3,5 chilometri per le joelette (le speciali carrozzelle da fuoristrada) affinché - con l'aiuto di un buon contingente di volontari ed assistenti - anche le persone con disabilità possano essere protagoniste della giornata e vivere l’atmosfera unica della manifestazione. Per l’edizione del decennale l’iniziativa verrà ulteriormente consolidata con alcune novità che verranno svelate nei prossimi mesi.

Sulla scorta del successo dell’edizione 2022 della Mini Valtellina Wine Trail, i più giovani saranno ulteriormente coinvolti con nuove iniziative che avranno il chiaro obiettivo di far conoscere - attraverso una gara podistica tra i vigneti - lo stretto legame che si è creato tra il mondo del vino e quello della corsa.

