Tennis, Wimbledon: Sinner-Alcaraz, appuntamento con la storia. Chi la spunterà?

Attenti a quei due. Saranno ancora Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a giocarsi la finale di uno Slam, il terzo della stagione, dopo averne vinto uno a testa. L'azzurro ha bissato il successo dell'anno scorso in Australia, mentre lo spagnolo ha sconfitto proprio il numero uno del ranking Atp al Roland Garros. Quel successo era stato il secondo consecutivo di Alcaraz contro Sinner, dopo aver trionfato anche negli Internazionali d'Italia, e il vantaggio psicologico del numero due Atp è dunque evidente. L'iberico ha infatti battuto otto volte (a quattro) Sinner e ha vinto gli ultimi cinque confronti, sulla terra rossa e sul cemento. I due vantano un unico confronto sull'erba, nell'edizione 2022 di Wimbledon, vinto da Carlos in quattro set, e lo spagnolo sogna il tris di successi consecutivi in Gran Bretagna. Trionfando a Wimbledon, invece, Sinner farebbe la storia: mai nessun italiano ha trionfato qui, sarebbe il suo quarto Slam e gli mancherebbe solo il Roland Garros per completare la collezione. Non sarà una finale banale, quella che si giocherà dalle 17 in poi, perché i due tennisti sono in grande condizione e hanno un ultimo confronto da 5h30'.