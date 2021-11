Da Minoggio a Manzi, da Desco a Conti: starting list "grandi firme" per Bregagno Skyrace

SKYRUNNING

Conto alla rovescia per la prova che si corre la prima domenica di novembre sui sentieri della sponda occidentale dell'Alto Lario.

di

STEFANO GATTI

Non ci sono più le… stagioni di una volta! Fino a pochi anni fa di questi tempi ormai agli sgoccioli, quella di trail e skyrunning non conosce sosta ed i mesi autunnali sono sempre più fitti di appuntamenti. Ai nastri di partenza c’è anche Bregagno Skyrace, impegnativa prova in programma domenica 7 novembre a Pianello del Lario (in provincia di Como) dove lago e montagna si incontrano per creare scenari mozzafiato ed un itinerario di gara da diciotto chilometri di sviluppo e 1300 metri di dislivello positivo. Impegnativo e spettacolare. In una parola: mozzafiato, in tutti i sensi!

Ricchissima la starting list della prova lariana. In campo maschile gli atleti del Team Scarpa Luca Del Pero, Simone Bertini, Emanuele Manzi e probabilmente Fabio Ruga. Per i colori del Team Salomon Andrea Rota, mentre Autocogliati schiera tra gli altri Sergio Bonaldi e soprattutto Cristian Minoggio, reduce dal tour de force che lo ha visto lo scorso weekend chiudere sesto la finale italiana di Skyrunner World Series a Limone sul Garda per poi imporsi - solo ventiquattr’ore più tardi - nel Trail del Monte Casto nel Biellese. In campo femminile Elisa Desco e Elisa Compagnoni sono le due punte del Team Scarpa. A dare loro del filo da torcere proveranno Gaia Bertolini (Team Hoka) e poi ancora le atlete Autocogliati: Elisa Pallini e soprattutto Fabiola Conti, quarta e terza al traguardo rispettivamente nella Vertical e nella Skyrace di Limone dello scorso fine settimana ed atleta azzurra per gli Europei di skyrunning in programma il terzo weekend di novembre in Portogallo.

Per tutti i top runners, da provare a battere ci sono i record di Marco De Gasperi (un’ora 41 minuti e 33 secondi)al maschile e – al femminile - quello di Elisa Desco (un’ora, 57 minuti e 40 secondi). Per riuscirci, occorrerà mettere in campo prestazioni di livello assoluto, lungo un itinerario che corre alle pendici del Monte Bregagno, con i suoi 2107 metri una delle vette più note e soprattutto panoramiche della zona. L’organizzatore Alessandro Bonesi ce ne fornito un esaustivo road book.

Si partirà proprio sulle sponde occidentali del Lago di Como sul percorso ciclopedonale che fiancheggia le acque fino al paesino di Musso. Scaldati i motori su questa breve parte pianeggiante, si entrerà nel vivo della gara lungo la prima salita che porta alla chiesetta di Sant’Eufemia, situata nello storico Giardin del Merlo, ex giardino botanico adornato di ponticelli, grotte e gallerie ed ubicato sulle ripide rocce a strapiombo sul lago.

Salita facile e divertente su sentiero single-track, con passaggi e scorci suggestivi. Raggiunta la chiesetta - in posizione altamente panoramica – inizia la discesa verso il versante di Dongo. Giusto il tempo di riprendere fiato ed è già tempo di “attaccare” la seconda salita: quella che conduce sotto i ripidi pendii del Sasso di Musso, in una zona selvaggia abitata da cervi e caprioli.

Un breve canalino roccioso porterà quindi gli atleti nella radura di “la Corna”, porta d’ingresso del tratto più duro del percorso. Si sale ripidamente tra affioramenti calcarei e dopo un breve traverso - nel quale è richiesto di prestare attenzione - si raggiunge la caratteristica chiesa di San Bernardo, a 1105 metri di quota. Imboccata la Via dei monti Lariani - sentiero che percorre tutta la sponda occidentale del Lario, da Sorico a Cernobbio - si scende verso Monti di Labbio (1050 metri slm), per poi continuare in falsopiano fino ai Monti di Naro (1196 slm), località dalla quale ha inizio la discesa finale verso il traguardo. Si attraversano boschi di betulle e castagni fino ad arrivare ai prati ed alle baite dei Monti di San Bernardino (977 mslm), quindi ancora giù in picchiata fino raggiungere il paese di Cremia. Un ultimo tratto di lungolago porta all’arrivo posto a Pianello del Lario.

Per informazioni ed iscrizioni potete visitare la pagina web dell’evento: https://bregagnoskyrace.it/