CRAFT Monte Rosa Est Himalayan Trail: "manita" di proposte da viaggio-avventura

La quinta edizione dell'evento di Macugnaga è in programma nell'ultimo fine settimana del mese di luglio

© Claudio Bellosta Correre al cospetto della parete più "himalayana" dell'intero arco alpino (la Est del Monte Rosa), immersi nel contesto storico (e non solo) della millenaria cultura Walser. Non è un sogno: è MEHT, acronimo che sta per Monte Rosa EST Himalayan Trail e "accorcia" un evento la cui proposta-distanze è invece parecchio lunga e impegnativa, a partire (per chi se la sentirà di farlo) dalla prova-clou: la Brutal da 103 chilometri e 7800 metri di dislivello positivo (settemilaottocento, avete letto bene), appuntamento ultra dell'evento di Macugnaga. La campagna iscrizioni è aperta, la data da segnare in agenda è quella di sabato 29 luglio, la missione è alta. Molto alta!

La quinta edizione di CRAFT Monte Rosa Est Himalayan Trail (MEHT) si prepara a conquistare nuovi traguardi. Diventato ormai un “must” tra le gare italiane, l'evento di Macugnaga si è guadagnato un posto tra gli ultratrail più impegnativi e quotati del panorama ultra internazionale. MEHT 2023 propone ben cinque distanze diverse: BRUTAL103K/7800 D+, EPIC 60K/4700 D+, SKY 38K/3100 D+, SCENIC 22K/1700 D+ e Z'MAKANA 14K/850 D+. Ai più piccoli è dedicato MEHT MINI TRAIL nel... formato famiglia, ideale per vivere una giornata (quella di domenica 30 luglio) immersi nello spirito dello sport outdoor.

Atleti e accompagnatori potranno andare alla scoperta di un territorio straordinario: quello di Macugnaga (Z’Makana in lingua Walser), località A 1327 metri di quota situata ai piedi dell’imponente parete est del Monte Rosa, dentro una cornice paesaggistica unica al mondo. Per un… quadro completo di MEHT 2023 sotto ogni possibile angolazione, lasciamo la parola a Paolo Ottone, presidente di Sport Pro-motion:

“La nostra intenzione è far conoscere uno degli angoli più belli e ancora intatti delle Alpi ,luoghi spettacolari che con MEHT stanno iniziando a girare il mondo. L'edizione del 2022 ha stabilito un nuovo record di partecipazione, con ben 1074 iscritti provenienti da 39 nazioni diverse. La parete Est del Monte Rosa ha qualcosa di magico e correre al suo cospetto rappresenta un'esperienza unica, arricchita dall'incanto della millenaria cultura Walser".

"Correre in questo contesto rappresenta un'opportunità irripetibile. MEHT non è una gara per tutti: va preparata con attenzione, soprattutto pensando al terreno molto tecnico sul quale si svolgono le sue prove o ancora alla capacità di correre e muoversi ad alta quota. Non a caso è stata affrontata da veri specialisti delle gare di questo tipo. Due nomi su tutti: Franco Collé e Lisa Borzani. È anche un evento molto sentito dalla comunità locale che con i suoi numerosi volontari ha fatto un immenso lavoro nella pulizia dei sentieri facendo così conoscere Macugnaga e la Valle Anzasca a livello internazionale”.

LE DISTANZE

Ogni proposta del bouquet di MEHT ha la sua peculiarità e un percorso mozzafiato. Un video per ogni distanza presenta le caratteristiche tecniche delle singole prove:

PUNTEGGIO ITRA

BRUTAL 103K richiede ai suoi candidati atleti la certificazione del proprio profilo tecnico e in modo specifico la titolarità di 3 punti ITRA accumulati nel periodo 01.01.2020/31.12.2022. La partecipazione a MEHT assegnaa sua volta punti ITRA in questa misura: 5 per la 105K, 3 per la 60K, 2 per la 38K e 1 per la 22K. Trattandosi di gare tecnicamente impegnative, ai partecipanti è richiesto uno specifico corredo di materiale obbligatorio e l’acquisizione di consapevolezza delle difficoltà del percorso. Per tutte le manifestazioni è previsto un tempo massimo.

PARTNERS

New entry nella famiglia Sport Pro-Motion e nuovo title sponsor è CRAFT, brand di calzature da running e trail running. Consolidata le partnership con il megastore SPORTWAY di Gravellona Toce, ENERVIT Sport Nutrition e l'azienda torinese di attrezzature e abbigliamento per la montagna FERRINO, che da oltre centocinquant'anni accompagna nelle loro avventure gli appassionati dello sport outdoor.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte: attenzione al numero massimo di partecipanti per ciascuna distanza e al cambio quota a slot di partecipanti.

