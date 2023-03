Chianti Castles da record per Mizuno, Delli Zotti e Meek nella 73KM di Chianti Ultra

TRAILRUNNING

Prestazione di alto livello e duemila atleti in gara nella quinta edizione della prova ambientata sulle colline toscane

© Antonio Cinotti Per un lungo weekend Radda in Chianti si è trasformata nell’ombelico del mondo con il Chianti Ultra Trail: 45 nazioni partecipanti e tutta l’Italia rappresentata dagli oltre duemila atleti che hanno invaso il territorio di produzione del vino più famoso al mondo. Tra le strade bianche, i borghi, i castelli e i vigneti del Chianti Classico è andato in scena uno spettacolo che, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta la migliore vetrina turistica e sportiva nel mondo per il trailrunning, per l’Italia dell’outdoor e per il Chianti. Polverizzato il record della 100KM, con la vittoria del giapponese Junsuke Mizuno che taglia il traguardo con lo strepitoso tempo di dieci ore, 47 minuti e 44 secondi.

© Francesco Mazzei

Alla sua seconda edizione la Chianti Castles, la gara lunga da 100 chilometri e 4000 di dislivello positivo, regala tantissime emozioni. Duecentoquaranta le pile frontali che illuminano la notte alla partenza di Radda in Chianti alle quattro di mattina. È un lunghissimo serpentone di luci quello che sale e scende dalle colline e che all’alba, al diradarsi del buio e della nebbia, svela agli atleti gli scenari da cartolina del Chianti.

© Matteo Oltrabella

Domina la gara femminile l’austriaca Sophia Schnabl, che guida dall’inizio alla fine chiudendo in dodici ore, 18 minuti e 16 secondi, con oltre due ore e mezza di vantaggio su Alice Berti (14:51:05) e Antonia Rinaldi (14:55:28). Arrivato dal Giappone affascinato dal richiamo di questa gara nel cuore della Toscana, Junsuke Mizuno alla sua prima competizione sui cento chilometri frantuma il record detenuto da Andrea Caruso, con una gara sorprendente chiusa poco meno di undici ore di gara.

© Matteo Oltrabella

Partito in controllo, il giapponese recupera terreno passando dalla 28esima dei primi dieci chilometri passaggi alla prima al ristoro di Vistarenni (KM68), mantenendo poi il comando fino al traguardo, davanti all’italiano Giulio Piana (staccato di quattro ore e otto minuti) e allo spagnolo Fernando Alvarez (11:09:08).

© Antonio Cinotti

Tante prime volte anche nella 73KM, scattata da Radda in Chianti alle sei del mattino e vinta da Massimo Delli Zotti, atleta di ASD Podismo Buttrio, trionfatore in una gara combattutissima in sei ore, 54 minuti e 17 secondi, con tre minuti di vantaggio su Marco Biondi (Atletica Franciacorta Oxyburn) e una decina sul greco Alexandros Karykas che completa il podio. È la britannica Jo Meek la vincitrice al femminile (sete ore, 36 minuti e 14 secondi) davanti all’atleta di ASD Podistica Torino Chiara Bertino e alla statunitense Heidi Nadeau.

© Matteo Oltrabella

Via alle sette in punto per la 42KM che a metà mattinata Irem Can Ayaz fa sua in tre ore, 18 minuti e quattro secondi. Al suo primo Chianti Ultra Trail, l’atleta di Istanbul mette sul campo una prestazione senza sbavature: solo in testa fin dal via, il top runner turco allunga negli ultimi dieci chilometri sugli inseguitori: l’italiano Giuseppe Marini di Maciano Team Runners ASD e il greco Stamatis Chatzistavrou.

© Matteo Oltrabella

Nella gara femminile raggiungono invece mano nella mano il traguardo Cinzia Martini (ASD Team KM Sport) e Elisabetta Pozza (TRI Schio ASD). Dopo essersi sfidate testa a testa per tutta la gara, le due ragazze nessuna scelgono di chiudere sportivamente appaiate sulla linea d’arrivo con il tempo di quattro ore, tre minuti e quattro secondi, mentre a completare il podio è Raffaella Rossi di Team Valtellina.

© Antonio Cinotti

Dopo una giornata lunghissima, iniziata prima dell’alba del sabato e chiusa alle due del mattino della domenica, con l’arrivo dell’ultimo atleta della 100KM, la piazzetta di Radda in Chianti si anima di nuovo alle nove del mattino con la carica dei seicento al via della 20 chilometri. È Matteo Pelizza (ASD Elite Athletes) a guidare la fuga nell’ultimo chilometro, staccando il gruppo e firmando la gara con il tempo di un’ora, 27 minuti e tre secondi. Dietro di lui Massimo Mei, atleta di esperienza su questa distanza al Chianti Ultra Trail, e Marco Castelli di Trail Running Project ASD. Tra le donne vittoria per l’atleta Base Running Simona Cargnino (un’ora, 45 minuti e 41 secondi) davanti a Chiara Lelli di GSA Cometa e a Laura Burzi di Atletica Radio Centro Web.

© Matteo Oltrabella

C’è spazio anche per godersi appieno le eccellenze di questo territorio grazie all’affollatissima Chianti Walk&Taste. Alla sua seconda edizione, la camminata enogastronomica in otto tappe ha triplicato i partecipanti con seicento appassionati arrivati da tutto il mondo. Tra un bicchiere di Chianti e l’altro non è mancata la voglia di uno scatto finale sul traguardo, spinto dal pubblico numeroso che ha accolto tutti all’arrivo a Radda.

© Francesco Mazzei

Con più di duemila atleti al via, duecentocinquanta volontari e otto ristori ospitati all’interno di alcune delle più rinomate cantine del Chianti Classico, Chianti Ultra Trail si conferma una delle competizioni più attese dai runners di tutto il mondo ma anche una grande festa e l’occasione di scoprire un territorio ancora incontaminato, che conserva ancora il suo sapore antico.

© Francesco Mazzei

L’organizzazione perfetta della gara, che di anno in anno è in grado di alzare l’asticella dell’accoglienza e della bellezza e tecnicità del percorso, rende l’evento uno dei più affascinanti nel panorama degli ultra trail italiani ed internazionali e un ricordo indimenticabile per i partecipanti, gli accompagnatori e gli addetti ai lavori pronti a ripetere l’esperienza nella sesta edizione del 2024.