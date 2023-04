Cech Vertical Race, il ritorno: GoInUp 2023 by night al via da Traona 

VERTICAL RUNNING

Ricca proposta da undici gare in pochi meno di sei mesi per i verticalisti più accaniti

© GoInUp Ufficio Stampa GoInUp, formula vincente non si cambia. Come da alcuni anni a questa parte, per gli appassionati della corsa only-up sui sentieri, la primavera in Bassa Valtellina coincide con la ripresa dell'apprezzato circuito serale di corse in salita a scopo benefico. GoInUp 2023 comprende quest’anno ben undici prove nell'arco di poco meno di sei mesi (da metà aprile ai primi di ottobre), alle quali si aggiunge una gara amica fuori circuito. Si parte mercoledì 19 aprile con la seconda edizione di Cech Vertical Race a Traona, appuntamento che torna in calendario - e lo fa dalla porta principale -dopo tre anni di pausa. La finalità del circuito è ancora una volta benefica: una quota degli introiti dalle iscrizioni e dalle donazioni volontarie verrà impiegato per donare delle attrezzature e/o servizi alle associazioni benefiche del mandamento di Morbegno.

© GoInUp Ufficio Stampa

LA FORMULA

Tutte le prove di GoInUp 2023 si svolgeranno al mercoledì, con partenza alle ore venti in punto. Un accorgimento che - al di là della "fidelizzazione" al circuito - permette agli atleti di raggiungere in tempo utile il campo-base delle singole gare al termine di una giornata di lavoro. La quota iscrizione di dieci euro (da versare all’atto dell’iscrizione) permetterà agli iscritti di chiudere la serata con panino e salsiccia, birra o soft drink. Come anticipato, da quest’anno quasi metà della singola quota di iscrizione (quattro euro) verrà versato in beneficenza.

© GoInUp Ufficio Stampa

Non mancano le novità: nell’ottica di coinvolgere sempre più amatori e appassionati di sport e montagna è stata introdotta la categoria camminatori, che verranno accompagnati da persone del posto. Rispetto al calendario della scorsa edizione, torna Cech Vertical Race: la prova che scatta da Traona (frazione Valletta) e taglia il traguardo alla Chiesa San Bernardo apre il circuito. Due le new entry: Risciö-up da Villapinta al centro di Buglio in Monte e Sostila Vertical con partenza dalla Sirta e arrivo nell’antico borgo di Sostila. A chi punta a collezionare tutte le undici tappe dei GoInUp 2023 gli organizzatori offrono la possibilità di acquistare il carnet completo direttamente sul sito www.goinupvertical.it, alla quota-lancio di cento euro (fino a lunedì 10 aprile). A tutti verrà consegnata una maglietta del circuito 2023.

© Cech Vertical Race Ufficio Stampa

CECH VERTICAL RACE, IL RITORNO

Conto alla rovescia per la prima prova di Traona, in programma mercoledì 19 aprile. Cech Vertical Race torna dopo tre anni e lo fa confermando parte del percorso di gara ma cambiando la location dell'arrivo. La prova prende il nome dalla Costiera dei Cech che si estende sul versante retico della Valtellina dall'imbocco della Valchiavenna fino alla Val Masino. Ritrovo e partenza saranno a Traona (località Valletta) presso il centro Polifunzionale. Dopo un avvio sostanzialmente in piano, il tracciato sale verso la Chiesa di San Apollonia, per poi puntare la parte vecchia di Santa Croce e proseguire ancora in salita verso Civo. L’arrivo è posto in prossimità della chiesa di San Bernardo, con vista sull'Alto Lario. La carta d'identità di Cech Vertical Race prevede un itinerario da tre chilometri e mezzo di sviluppo e un dislivello positivo di 590 metri. Le iscrizioni sono aperte fino alle 20.0 di lunedì 17 aprile sul rinnovato sito www.goinupvertical.it e presso il partner tecnico del circuito 3 Passi Outdoor Patagonia a Morbegno: il sold out è fissati a quota 250 pettorali.

© GoInUp Ufficio Stampa

LE ASSOCIAZIONI DI GOINUP 2023

Dietro le quinte di GoInUp ci sono i volontari di un nutrito gruppo di associazioni: Insieme per Sacco, Gruppo Alpini Albaredo, Tiro alla Fune Valtellina, Pro Loco Bema, Pro Loco Gerola, Sport Race Valtellina, Team Valtellina, K2 Valtellina, Sagra di San Bello, La Voce di Daniele e Pro Loco La Caurga. Si tratta di assoziazini attive in campo sportivo e solidale della Bassa Valtellina: quella che va dalla confluenza dell'Adda nel Lago di Como alla esse disegnata dalla Valle dell'Adda stesso tra Ardenno e Talamona intorno al Culmine di Dazio, la Montagna Magica sulla quale di arrampica l'itinerario del terzultimo atto del circuito, nonché l'imminente Colmen Trail che da quest'anno aggiunge una prova da 33 chilometri a quella classica da 16 chilometri.

© GoInUp Ufficio Stampa

IL CALENDARIO

19 aprile: 2. Cech Vertical Race (Traona Frazione Valletta-San Bernardo)

10 maggio: 1. Risciö-up (Villapinta-Buglio in Monte)

24 maggio: 5. Larg-Up (Cosio Valtellino/Regoledo-Sacco)

7 giugno: 4. LAVE’nsù (Gerola Alta-Laveggiolo)

21 giugno: 4. Vertical Egùl (Albaredo - Egolo)

05 luglio: 4. Vertical Lino (Ponte Bitto-Bema)

19 luglio: 4. Kurt-Up (Mellarolo - Rif. La Corte)

02 agosto: 1. Sostila Vertical (Sirta-Sostila)

06 settembre: 9. Colmen Vertical (Morbegno/Desco-Cima Colmen)

20 settembre: 2. San Giorgio Vertical (Talamona-San Giorgio)

04 ottobre: 7. Arz-Up (Morbegno-Arzo)

GARA AMICA FUORI CIRCUITO

venerdì 5 maggio: 5° Pietro Vertical (Ardenno-Pioda)