Cascadia 14, una suola rivoluzionaria per i trail-runner più esigenti

10/07/2019

La novità principale (definita rivoluzionaria dalla casa madre) riguarda la suola, la mescola TrailTack che è la caratteristica principale della nuova Cascadia 14, la scarpa off-road di Brooks. Una suola che l'azienda di Seattle ha creato per "offrire la massima aderenza sui terreni più tecnici e accidentati, per garantire la massima connessione della suola al terreno, sia sul bagnato che sull’asciutto, anche su terreni particolarmente irregolari".



La Cascadia 14 si propone dunque come preziosa alleata per tutti i trail-runner più esigenti con la sua capacità di assorbire irregolarità e asperità del terreno, sia sull’asciutto che sul bagnato, offrendo "un livello di grip mai provato prima". Il tutto - recita il comunicato dell'azienda statunitense - associato "ad un’alta resistenza alla deformazione e all’abrasione e alla consueta flessibilità e leggerezza che hanno reso celebre Cascadia" per una corsa resa ancora più fluida, sicura e naturale.



Altro elemento significativo della nuova scarpa Brooks riguarda il ricorso a soluzioni che ne implementano la durevolezza e la qualità. Un esempio su tutti è la guaina rinforzata in Rock Plate sull’avampiede pensata "per proteggere il piede in caso di urto con superfici appuntite e sporgenti". O ancora la tomaia in Cordura Mud Guard per evitare che fango e detriti creino ostacolo alla corsa. Un materiale che consente al tempo stesso un efficace drenaggio dell’acqua in caso di avventure in mezzo a condizioni estreme. Infine l’intersuola realizzata con il BioMoGo DNA, capace di adattarsi alla perfezione alla falcata di ogni corridore. E per chiudere la versione in GORE_TEX® che assicura una tomaia impermeabile e traspirabile.