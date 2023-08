C-Factor all’Ultramarathon du Fallère: Collé e Corsini tra gli uomini, Collomb al femminile  

TRAILRUNNING

Le premiazioni finali tra due mesi a Saint-Christophe in occasione della chiusura del circuito gemello Défi Vertical

© Acmediapress Sole, vento forte e temperature non particolarmente… estive nel meteo-menu della quarta edizione di Ultramarathon du Fallère, evento dalla cadenza biennale che - nel primo fine settimana di agosto - ha ufficialmente chiuso il cammino di TTVDA 2023, il Tour Trail della Valle d’Aosta. Trecento i concorrenti al via delle due prove competitive con campo base nel paese di Saint-Oyen (Valle del Gran San Bernardo), a metà distanza tra il capoluogo rgionale Aosta e l’omonimo valico di confine tra Italia e Svizzera. Ad imporsi nella Ultramarathon sono stati Franco Collé e Simone Corsini (ex-aequo in gara-uomini) ed Emilie Collomb tra le donne, mentre Camilla Calosso e Massimo Farcoz hanno fatto centro nel più “breve” Tour du Fallère.

© Acmediapress

Nella 61 chilometri (5000 metri dislivello positivo) è andato in scena il preannunciato testa a testa tra Franco Collé e Simone Corsini, che si è concluso con una vittoria pari merito. Il forte trailrunner valdostano ha subito allungato il passo, approfittando dei tratti di salita. Il suo avversario emiliano ha però ricucito lo strappo (quattro minuti circa) nella seconda parte della traccia di gara, dall’andamento più pianeggiante. Franco e Simone hanno così deciso di chiudere in anticipo la sfida, tagliando insieme il traguardo dopo sette ore, 41 minuti e 16 secondi, con un vantaggio appena superiore ai trentacinque minuti nei confronti del piemontese Lorenzo Rostagno, terzo fin da via e vincitore della classifica generale maschile al termine delle sei prove del circuito.

© Acmediapress

Tornando a Collé, il popolare “Franky” ha annunciato a fine gara di voler mettere in pausa la sua stagione, o meglio di voler proseguire “in proprio” la preparazione in vista dell’appuntamento clou del Tor des Géants di metà settembre (tredicesima edizione), con l’obiettivo più o meno dichiarato e comunque (Franco ne ce ne voglia…) obbligato della quarta vittoria, dopo quelle del 2014, 2018 e 2021. Giusto anche sottolineare come pure per Corsini il weekend di Ultramarathon du Fallère abbia rappresentato un passaggio-chiave verso la mitica prova di endurance running sulle Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta (con partenza e arrivo a Courmayeur-Mont-Blanc), che Simone ha chiuso un anno fa in seconda posizione, a meno di cinque ore dal vincitore - l’elvetico Jonas Russi - protagonista nel 2021 di un epico duello con Franco Collé, risolto a proprio favore dall’ingegnere di Gressoney solo nel finale di gara.

© Acmediapress

L’ex biker Emilie Collomb si è invece aggiudicata la sua prima ultramarathon, concludendo in nona posizione assoluta, con il tempo finale di nove ore, quattro minuti e 12 secondi. Emozionata fino alle lacrime all’arrivo, la vincitrice non ha mai lasciato il comando delle operazioni, gestendo la gara e precedendo sul traguardo una rivale di primo livello come Agnese Valz Gen (seconda a undici minuti e otto secondi). Terzo gradino del podio per la inossidabile ultrarunner Lisa Borzani, che ha chiuso la sua prova in dieci ore, 25 minuti e 40 secondi.

© Acmediapress

La 39 chilometri Tour du Fallère (2700 metri di dislivello positivo) è stata dominata da Massimo Farcoz, sempre al comando con ampio vantaggio e… puntuale all’appuntamento con la vittoria in tre ore, 55 minuti e altrettanti secondi (nuovo record sulla distanza). Distacchi piuttosto pesanti (nell’ordine dei cinquanta minuti) quelli inflitti dal vincitore ad Emanuele Stringhetti e Marcello Antonin.

© Acmediapress

A vincere gara-donne la piemontese Camilla Calosso che, senza particolari pressioni, ha espletato in quattro ore, 54 minuti e 11 secondi la missione-vittoria. Sui due gradini più bassi del podio Giorgia Nichetti (ritardo: tredici minuti e 30 secondi) e Lucia Bellini, al traguardo con un passivo di cinquantuno minuti e 35 secondi. Calosso chiude in testa la classifica generale femminile del circuito TTVDA, pareggiando il successo del compagno (di vita) Rostagno: una coppia davvero vincente!

© Acmediapress

Quindici squadre si sono invece sfidate nel format a staffetta, andato in scena sul percorso della 39 chilometri. Vittoria per “Les Geomètres” Alex Fassy, Andrea Gorret e Pietro Orlando (quattro ore, 10 minuti e 18 secondi) su “La cellula dormiente” di Mauro Buvet, Leandro Marcoz e Remo Garino (ritardo di quattro minuti e 37 secondi), mentre Roberto Del Col, Matteo Nigra e Simone Ansermin (“Quelli della seupa") hanno chiuso i giochi del podio in quattro ore, 42 minuti e 37 secondi.

© Acmediapress

Per finire, una cinquantina di sportivi hanno invece partecipato alla passeggiata solidale non competitiva di sette chilometri e mezzo organizzata a Saint-Oyen in collaborazione con l’Associazione Diabetici della Valle d’Aosta.

© Acmediapress

Chiuso il Tour Trail, la stagione prosegue con il circuito Défi Vertical che chiuderà la sua avventura only-up a metà ottobre. La prossima prova è in programma subito dopo Ferragosto: domenica 20 si correrà la decima edizione della Cronoscalata al bivacco Cravetto, gara che per la seconda volta fa parte del “Défi” valdostano e ne costituisce la quinta tappa (su sette totali). Si corre sulla distanza di sei chilometri e mezzo per 1480 metri di dislivello positivo, con partenza dal centro del paese di Issime, nella parte iniziale della Valle del Lys (Gressoney), alle porte della Vallée. Le iscrizioni sono aperte sul portale wedosport.net. Sarà poi la volta di Gran Paradiso Vertical a Valsavarenche (domenica 2 settembre) ed infine del Vertical Mont Mary (a Saint-Christophe) che domenica 15 ottobre chiuderà la stagione, ospitando a seguire le premiazioni finali di entrambi i circuiti e la grande festa di chiusura.