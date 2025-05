Ligue 1: Marsiglia e Monaco staccano il pass per la Champions League, gioia per De Zerbi

LE HAVRE-MARSIGLIA 1-3

Penultima giornata pazza in Ligue 1, con la lotta Champions che si infiamma. Il Marsiglia centra l’obiettivo grazie al 3-1 in casa del Le Havre. Nel corso della prima frazione di gioco la squadra di De Zerbi domina in lungo e in largo, ma non riesce a sfondare e a rompere l’equilibrio. Dopo l’intervallo però, ecco che gli ospiti stappano la partita: Hojbjerg inventa per il solito Gouiri, che fa 1-0 al 56’. Dopo la rete dell’OM alcuni “tifosi” del Le Havre iniziano ad aggredire un gruppo di tifosi del Marsiglia, costretti a riversarsi addirittura in campo per scappare: la partita viene sospesa per poco più di venti minuti, e dopo la ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Soumaré (66’). In un clima surreale e difficile l’incontro prosegue, ma a pochi minuti dalla fine ecco che gli uomini di De Zerbi trovano il gol che vale la qualificazione alla prossima Champions League: all’85’ Luis Henrique serve Greenwood, che fa partire il destro potente e preciso all’angolino da fuori area per strappare i tre punti. In pieno recupero, al 99’, spazio anche per la personale doppietta di Gouiri, che arrotonda il risultato. Con questo 3-1 il Marsiglia stacca il pass per la prossima Champions, rimanendo al secondo posto a quota 62. L’OM si giocherà proprio la chiusura della stagione in seconda posizione all’ultima giornata (Marsiglia-Rennes), con il Monaco che è francobollato a quota 61 (Lens-Monaco). Lille, Nizza e Strasburgo, tutte sconfitte in questo turno e ferme a quota 57, si giocheranno invece l’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League: in caso di arrivo triplo a pari punti, a gioire sarebbe il Nizza.