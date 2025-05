Ciclismo: Ambrosini vince il 71/o Trofeo Matteotti under 23

Il vicentino Matteo Ambrosini, 23 anni, di Altopiano di Asiago, ha vinto per distacco il 71/o Trofeo Matteotti, gara nazionale per elite e under 23 di Marcialla, nel Fiorentino, organizzata dal locale Comitato sportivi diretto da Armando Nesi e Marcello Naldini, e dalla Pol. Aics sezione Firenze. La corsa si è vivacizzata dal km 68 quando una ventina di corridori, poi rimasti in tre, ha staccato il gruppo. Ambrosini, che ha dedicato il suo secondo successo stagionale alla società, a tutto il gruppo e agli sponsor, insieme al compagno di squadra Bracalente e al campione toscano elite Regnanti ha preso il comando della gara, che nel finale si è svolta su un percorso inedito, raggiungendo un massimo vantaggio sul gruppo di oltre cinque minuti. A undici chilometri dall'arrivo Ambrosini, aiutato anche dal suo compagno, è riuscito a prendere il largo e a tagliare solitario il traguardo a braccia alzate. Ordine di arrivo: Matteo Ambrosini (Mbhbank Ballan Csb Colpack) che compie km. 59,00 in h 03 50' 08'' alla media di km. 41,454,; Matteo Regnanti (Team Hopplà) a 57''; Diego Bracalente (Mbhbank Ballan Csb Colpack) a 59''; Ilia Savekin (Pc Baix Ebre) a 1' 02''; Francesco Parravano (Mg.k Vis costruzioni e ambiente) st; Andrea Alfio Bruno st; Tommaso Quaglia st; Dennis Lock st; Leonardo Vesco st; Luca Cretti st. Alla gara erano iscritti in 192, partiti in 174, arrivati 65, ritirati 109.