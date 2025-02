BUT Formazza scalda i motori: quattro portate per un menu a trazione integrale

Missione “under three (hours)” completata con successo da Chiara Regis (ASD Run Fast)in gara donne, quarantaduesima di una classifica assoluta da quattrocento finishers “spaccati”, di gran lunga la più partecipata delle prove in programma. Nella breve ma bruciante BMT successo a tutto campo per il team Caddese: sigillo vincente di Stefano Bellantonio tra gli uomini in 33 minuti e 18 secondi, arrivo in parata tra le donne per Arianna e Fabiana Matli, appaiate sulla linea d’arrivo 39 minuti e 46 secondi dopo il via e settime assolute della classifica generale più corta (79 finishers). Da ricordare anche i vincitori della categoria Under 12: Leonardo Potè tra i maschi e Gaia Cerini tra le femmine.