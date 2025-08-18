Sinner si prepara al doppio misto degli US Open: Siniakova l'affiancherà all'esordio contro Zverev

L'americana ha dato forfait a pochi giorni dal via, così Sinner ha dovuto cambiare i propri piani e martedì 19 agosto scenderà in campo al fianco della campionessa olimpica della specialità. Un "cambio al volo" che sicuramente favorisce l'italiano che dovrà però vedersela all'esordio con il tedesco Alexander Zverev, in coppia con la svizzera Belinda Bencic.