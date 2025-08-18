Sinner si prepara al doppio misto degli US Open: Siniakova l'affiancherà all'esordio contro Zverev

Il 24enne di Sesto Pusteria affronterà il tedesco e la svizzera Belinda Bencic nella prima sfida in programma martedì 19 agosto
La finale del Masters 1000 di Cincinnati deve essere ancora disputata, ma gli US Open incombono già su Jannik Sinner. Prima di iniziare il singolare, il 24enne di Sesto Pusteria sarà impegnato nel doppio misto, non più con Emma Navarro, ma bensì con Katarina Siniakova.
L'americana ha dato forfait a pochi giorni dal via, così Sinner ha dovuto cambiare i propri piani e martedì 19 agosto scenderà in campo al fianco della campionessa olimpica della specialità. Un "cambio al volo" che sicuramente favorisce l'italiano che dovrà però vedersela all'esordio con il tedesco Alexander Zverev, in coppia con la svizzera Belinda Bencic.
Un sorteggio tutt'altro che favorevole, considerato soprattutto il breve lasso di tempo che separerà la sfida contro Carlos Alcaraz all'esordio sul cemento di New York per non parlare di un eventuale quarto di finale da giocare immediatamente contro la vincente della sfida fra gli americani Taylor Townsend e Ben Shelton e la statunitense Amanda Anisimova con il danese Holger Rune.
Un tour de force di non poco conto per Sinner considerato che poi dovrà affrontare uno Slam in singolare, ma che al tempo stesso vedrà impegnati anche i principali avversari, costretti a loro volta a spendere energie preziose. Nella parte bassa del tabellone potrebbero emergere in vista delle semifinali un incontro con i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre per la finale potrebbe esserci un derby con Lorenzo Musetti, costretto a far i conti con il forfait di Jasmine Paolini, sostituita da Caty McNally.
