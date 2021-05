Buona la seconda per il Rookie Team del trailrunning: dal "nulla di fatto" 2020 ad un'estate tutta di corsa!

TRAILRUNNING

Il campione valdostano dell'endurance trail tutor d'eccezione per il progetto giovani all'insegna di sport, tecnica e crescita.

di

STEFANO GATTI

Cinque grandi appuntamenti per mettersi alla prova, un’intera estate di esperienze agonistiche ed umane, un tutor d’eccezione come la star dell’ultratrail Franco Collé: premesse di valore assoluto per la terza edizione del Rookie Team, il progetto HOKA ONE ONE dedicato ai giovani trailer che quest’anno vede l’ingresso di altro un partner tecnico di livello come KARPOS. Il via ufficiale all’iniziativa è stato dato nella suggestiva location del “Villaggio della Salute Più”, nella Valle del Sillaro, sulle colline bolognesi.

La squadra sarà composta da quindici ragazzi che avranno l’occasione unica di prendere parte ad alcune delle più importanti e prestigiose competizioni a livello europeo, sempre sotto l’ala protettiva ed il coordinamento di Franco Collé, appunto. Il campione valdostano ha così disegnato i contorni del progetto 2021, in parte “figlio” di quello rimasto solo sulla carta l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue restrizioni.

«Il calendario agonistico dello scorso anno è stato cancellato in toto dalla pandemia. Visto che non siamo riusciti a fare vivere ai ragazzi l’esperienza gara così come ce l’eravamo immaginata, abbiamo riconfermato in blocco il team 2020 inserendo quattro new entries. Questo primo meeting ci ha permesso di ritrovarci, consegnare ai ragazzi il materiale tecnico, conoscere i nuovi arrivati, pianificare la stagione ed allenarci con un ultrarunner del calibro di Gianluca Galeati».

Entrando nei dettagli il due volte vincitore del Tor des Géants (2014 e 2018) ha poi delineato le finalità e gli obiettivi del progetto: la sua “mission”, insomma.

«Il nostro obiettivo è provare a fare crescere i ragazzi come atleti ma soprattutto come persone, trasmettendo loro sani valori. Grazie al Rookie Team avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, conoscere alcuni dei loro idoli, confrontarsi con loro e condividere la passione per il trail running con un gruppo di coetanei. Ciò che vogliamo è offrire loro un supporto tecnico, ma soprattutto un patrimonio d’esperienze».

Questa la formazione completa del Rookie Team 2021:

Angelica Bernardi, Alessandro Crippa, Gabriele Gaggero, Valentina Giorgi, Christian Lucchini, Luca Merli, Alessandro Riva, Lorenzo Rota Martin, Marco Salvadori, Mirko Sanelli, Carlotta Uber. Al team 2020, come detto riconfermato in toto, si aggiungono le new entries: Gaia Bertolini, Irma Chiavazza, Manuel Zani, Francesca Gianola.

Il “quindici” HOKA-Kapos sarà impegnato – nel corso dell’estate – in cinque diversi appuntamenti:

Il mese di luglio vedrà i giovani rookies impegnati prima nella Young Race Marathon du Mont-Blanc di sabato 3 e domenica 4, poi nel MEHT (Monte Rosa East Himalayan Trail) con campo base a Macugnaga del 17-18 luglio. Seguirà una pausa di un mese prima di tornare… all’ombra della montagna più alta della Alpi per l’unica sosta (si fa per dire…) del mese di agosto: la YCC (Youth Chamonix Courmayeur) del 24-25 agosto, nell’ambito del prestigioso Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB). Gran finale tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno con gli appuntamenti settembrini dell’altrettanto mitico Tor des Géants (Courmayeur, giovedì 16 Settembre) e – a chiudere la stagione – il cambio di scenario, drastico e… dolomitico, all’altro capo della catena alpina per il Delicious Trail di Cortina d’Ampezzo di sabato 25 Settembre.