Buona la prima per Lorenzo Rota Martir e Martina Cumerlato alla Paradiso SkySnow  

I due atleti della Nazionale si impongono nella prima delle sei prove che compongono la serie delle corse sulla neve con i ramponcini ai piedi.

La classe ed il talento delle atlete e degli atleti dello Nazionale di skyrunning scendono in campo (o meglio, salgono in quota) nel… Paradiso della corsa sulla neve con i raponcini montati sulle scarpe da trail. Sono infatti gli azzurri Lorenzo Rota Martir e Martina Cumerlato i vincitori di Paradiso SkySnow, la muscolare prova da quattro chilometri e mezzo e 970 metri di dislivello positivo lungo la pista più famosa (la Paradiso, appunto) del comprensorio Ponte di Legno-Tonale, prima tappa del circuito Crazy SkySnow Italy Cup.

Finish time appena sopra il muro dei quaranta minuti per l’atleta bergamasco, di 47 minuti e 2 secondi per la vicentina. Ottimo risultato e grande soddisfazione anche per Chiara Giovando, salita sul secondo gradino del podio femminile, chiuso dall’ufficiale degli Alpini Fabiola Conti, new entry della Nazionale e rivelazione della scorsa stagione. In ambito maschile, alle spalle di Rota Martir ha chiuso la prova l’altro azzurro Daniele Cappelletti e Giovanni Zamboni ha completato il podio.

Quella andata in scena sulle nevi di Ponte di Legno-Tonale è stata la prima delle sei competizioni - tutte sulla neve - che compongono il circuito sostenuto da Crazy ed organizzato dalla Federazione Italiana Skyrunning (FISky), che nelle prossime settimane toccherà tutto l’arco alpino, non prima però di una digressione… appenninica in occasione del prossimo appuntamento alla SkySnow Schia Monte Caio (in provincia di Parma) di sabato 19 febbraio. Rotta poi sulla Valle d’Aosta per Gressoney Weissrunner (prova valida per l’assegnazione dei titoli tricolori assoluti di specialità SkySnow Classic). Dopo il giro di boa, il circuito imboccherà la discesa (si fa per dire) finale con la SkySnow Eagle Race in Valmalenco, la Cervinia Snow Run ai piedi della Gran Becca e la Skynow Sella Nevea (sede dei campionati italiani assoluti di specialità SkySnow Vertica) sulle Alpi Orientali.