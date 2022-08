Aria di Mondiale nel Rampigada Trail: Simukeka guida l’onda africana, Varano la ferma   

TRAILRUNNING

Il forte militare ruandese e la promettente piemontese mettono tutti in fila nella veloce prova sulla distanza della mezza maratona

© Rampigada Trail Rampigada Trail, prove generali di Mondiale. Anzi, una vera e propria prova del nove. Tante sono le edizioni fin qui andate in scena della prova da 21 chilometri (ed oltre 1200 metri di dislivello positivo) che ha scaldato i sentieri intorno a San Domenico di Varzo (Verbania) in vista della prova che assegnerà il titolo iridato nella disciplina only-up in programma venerdì 9 settembre, apertura degli attesissimi Mondiali di Skyrunning sulle montagne dell’Ossola, in Piemonte.

© Massimo Gulli

Sarà ricordata a lungo questa nona edizione di Rampigada Trail, organizzata da ASD San Domenico Sport in collaborazione con San Domenico Ski. La gara si è svolta nel contesto di una giornata eccezionale sotto il profilo atmosferico: tanto sole e poco vento, condizioni ideali vento per i 215 concorrenti al via.

Dopo le vittorie del 2018 e 2019, Jean-Baptiste Simukeka non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare tripletta: il fortissimo militare ruandese in forza al Gs Orecchiella Garfagnana ha vinto per la terza volta la Rampigada con il tempo di un’ora, 42 minuti e 25 secondi, abbassando il tempo 2021 di tre minuti il tempo del keniano Bosire, suo ex-compagno di squadra.

© Federico Manoni

Non è stata però una passeggiata, quella di Simukeka, che ha dovuto respingere l’attacco dell’inossidabile Cristian Minoggio (Pegarun), riuscendo solo nel finale a giaccarne la resistenza e staccandolo al traguardo di soli trentuno secondi. Terzo gradino del podio per Roberto Delorenzi. Vincitore della Rampiga 2017, l’atleta elvetico del Team Vibram ha chiuso la prova con il finishing time di un’ora, 44 minuti e 59 secondi.

© Rampigada Trail

Nella prova femminile, il pronostico era tutto per le keniane Nancy Kerubo Kerage (Atletica Sandro Calvesi) e Catherine Wanjiru Njiha (GS Orecchiella Garfagnana). A San Domenico di Varzo però l’onda africana, in gran voga quest’anno sui sentieri delle prova di trailrunning e di corsa in montagna, si è infranta contro la performance di una straordinaria Paola Varano.

© Federico Manoni

La giovane studentessa di medicina, portacolori dell’ASD Bognanco, ha saputo gestire perfettamente le proprie forze, lasciando il comando nella prima parte di gara alle due atlete africane, per poi superarle nel finale. Due ore, 10 minuti e 21 secondi il tempo della vincitrice (ventunesima della classifica assoluta) che ha preceduto Nancy Kerubo Kerage (staccata di un minuto e 47 secondi) mentre Chiara Giovando, autrice di un’ottima prestazione, ha chiuso la sua prova in due ore, 12 minuti e 28 secondi, strappando il terzo gradino del podio a Catherine Wanjiru.

© Federico Manoni

Il focus degli organizzatori di Rampigada si sposta adesso su una prova di altro carattere ma soprattutto di caratura iridata. L’edizione 2022 della Rampigada Vertical - in programma venerdì 9 settembre, aprirà l’attesissimo weekend dei Mondiali di Skyrunning, nell’ambito di una tre giorni che richiamerà in Ossola, gli atleti più forti del mondo nelle tre diverse specialità del programma. Dopo la Vertical, la rassegna iridata ossolana proseguirà sabato 10 settembre con la BUT SkyUltra e si concluderà domenica 1 con la Veia Skyrace.

Per ulteriori informazioni: www.rampigada.it