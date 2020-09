Appuntamento nella “valle azzurra” per un trail in una delle terre più colpite dalla pandemia

TRAILRUNNING

Dalla primavera inoltrata alla tarda estate, la Valzurio Trail 2020 cambia data ma non il suo scenario naturale, che è quello di uno dei rami più selvaggi ed incontaminati della Val Seriana per una prova il cui significato, nel momento in cui l’attività agonistica prova a ripartire, va però al di là del suo significato sportivo, svolgendosi in un territorio duramente colpito dalla pandemia, proprio la scorsa primavera.

Si alza il sipario sulla Valzurio Trail. Il team Fly-Up di Mario Poletti (quattro volte vincitore del mitico Trofeo Kima in Val Masino) è pronto a mandare in scena la terza edizione nel rispetto delle disposizioni sanitarie. La gara è sold out, al via atleti di primo piano a livello nazionale. Domenica 13 settembre i runners si cimenteranno lungo un itinerario di ventidue chilometri, tra le bellezze naturalistiche della Valzurio, ai piedi della Presolana, sui sentieri che dal borgo di Nasolino salgono a Colle Palazzo e, tramite un tracciato ad anello che tocca le famose baite del Moschel, di nuovo a Nasolino. Alle ore 09.20 il via delle donne, dieci minuti più tardi inizia la prova maschile. Per i primi cinquecento metri sarà obbligatorio per i concorrenti indossare la mascherina. Fra le numerose misure di sicurezza intraprese, il presidio con personale qualificato nell’area di partenza. L’accesso ad atleti, staff e spettatori sarà autorizzato previa misurazione della temperatura.

La lista dei top runners è interessante e parte da uno specialista del mezzofondo,, già campione italiano di mezza maratona e 10K, con un personal best di 28’36” sul diecimila e di un’ora, due minuti e 39 secondi0 sulla “mezza”. Ai nastri di partenza il vincitore uscente della Valzurio Trail Matteo Bossetti, bergamasco di Parre, alla ricerca del bis. Il veronese Mattia Tanara del team Scott cercherà di salire per la seconda volta sul podio.sarà ben rappresentata grazie al già citato Tanara, a Lorenzo Rota Martir ed a, candidata alla vittoria in ambito femminile. La partecipazione femminile è particolarmente elevata, dato che il degli iscritti sono quote rosa.