Annalisa Monfreda, direttore di Donna Moderna: "Passione e voglia di star bene, Corri con Noi fino... al Marocco"

20/03/2019

"Un vero e proprio boom: tanta attesa e tante richieste, così tante che abbiamo deciso che alle sette città prescelte presto si aggiungeranno anche Roma e Napoli". L'entusiasmo di Annalisa Monfreda, direttore di Donna Moderna, è contagioso: lunedì 25 marzo prende il via Corri con noi, l'iniziativa del brand Mondadori rivolta alle donne che amano la corsa (non importa se già runner consolidate o principianti), e già possiamo parlare di successo.



"Abbiamo intercettato evidentemente una richiesta presente nel mondo femminile, convincendo anche quelle donne che volevano entrare nel mondo del running ma forse temevano di mettersi in gioco. Per tanti motivi. Ci eravamo dati come obiettivo il raggiungimento delle 100 aderenti nelle varie città prescelte, l'abbiamo centrato e adesso coinvolgeremo due altre grandi metropoli. La corsa fa bene, aiuta a stare meglio e ad accrescere la propria autostima. Coinvolge testa e corpo. Stimola la mente e il fisico. E la competizione, per noi, è un aspetto secondario: tutte, ma proprio tutte le donne che lo vogliono possono trovare spazio e modo per correre assieme a noi".



Dove, come e quando lo abbiamo già scritto. Ora non resta che partire e puntare poi al gran finale, alla sfida che si terrà nel deserto del Marocco dal 19 al 30 ottobre: una 50 miglia organizzata tra le dune dell’Erg Chegaga suddivisa in quattro tappe per chi corre, mentre per chi cammina ci saranno tappe da 5 km per un totale di 20 km. Buona corsa, dunque! Qualunque sia il ritmo.