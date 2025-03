Altro che "Arranca", Pallini e Arrigoni tengono… "Botta"!

Le aquile volano alto nella 23K maschile con Luca Arrigoni, portacolori Pegarun e ambassador Kailas che non ha avuto vita facile: prima di tutto per la sua primaverile difficoltà a respirare a causa di un’allergia stagionale, poi per la competitività del trio formato dalle altre due aquile Pegarun Stefano Rota e Paolo Poli, con il terzo incomodo Federico Zambelli dei Runners Bergamo a mescolare ulteriormente le carte- Vincitore di ArrancaBotta nel 2024, Poli è partito forte ed ha guidato il gruppo dei top runners fino a metà gara. Cambio al vertice sul GPM del Canto Alto dove Stefano Rota, allenato magistralmente da Ionut Zinca, ha preso il comando seguito come un’ombra da Zambelli. Con il passare dei chilometri Arrigoni ha messo il turbo per un finale di gara irresistibile nell’ultima discesa e l’arrivo solitario al traguardo con un tempo finale per trentatré secondi dalla parte “giusta” del muro delle tre ore di gara. Un’ora, 59 minuti e 27 secondi per il rosso campione di Costa di Mezzate. Rota secondo a un minuto e 34 secondi dal vincitore, terzo gradino del podio a dodici soli secondi per Zambelli, unico atleta non-Pegarun nelle prime sette posizioni! Aquile a tutto spiano infatti dalla quarta alla settima casella della classifica: nell’ordine Paolo Poli, Cristian Terzi, Maurizio Merlini e Filippo Crippa: i magnifici sette insomma, o più precisamente... sei più uno! Che diventano poi nove nei primi dodici con l'undicesimo posto di Oscar Invernizzi e il dodicesimo di Clemente Belingheri.