Alleanza tra EOG e MagNet: la fiera Outdoor riparte dagli ORB Days di Riva del Garda

“EOG è da tempo la voce del settore outdoor e uno dei nostri ruoli principali è quello di offrire una piattaforma dinamica che supporti la collaborazione, la quale, a sua volta, facilita un business redditizio e responsabile. Ospitare una fiera internazionale di rilievo è stato il fulcro di questo lavoro per molti anni e, quando abbiamo sospeso Outdoor quest'anno, abbiamo chiarito che la fiera sarebbe tornata. Abbiamo lavorato duramente quest'anno per sviluppare un concetto che permetta al nostro settore di unirsi in un luogo che parli davvero del motivo per cui amiamo tutti l'outdoor. Riva del Garda raggiunge chiaramente questo obiettivo, ma da sola non basta. Ogni evento durante la settimana deve essere interessante di per sé e abbiamo creato un programma che crediamo soddisfi questa esigenza, ma siamo andati oltre. La nuova famiglia di eventi si completerà e si supporterà a vicenda, attirando un pubblico molto più ampio rispetto a quello che avrebbero se fossero separati. Non solo la European Outdoor Week avrà un profilo molto più alto e una portata maggiore, ma offrirà anche un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto agli eventi precedenti per quelle aziende che decideranno di partecipare”.