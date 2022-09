Alex Oberbacher e Martina Cumerlato campioni 2022 di Golden Trail National Series Italy

TRAILRUNNING

L’atleta azzurro della Val Gardena e l’emergente vicentina si aggiudicano il circuito tricolore griffato Salomon

© Transpelmo Skyrace Cesare Maestri infligge una… grande lezione ai suoi rivali nella Transpelmo Skyrace, quarto ed ultimo appuntamento di Golden Trail Italy Series by Salomon 2022. Campione italiano e continentale di corsa in montagna, il fuoriclasse trentino si aggiudica la quindicesima edizione della skyrace attorno al Monte Pelmo, vetta iconica delle Dolomiti della Val di Zoldo, in provincia di Belluno. Al femminile, successo altrettanto con… vincente di Martina Cumerlato che - oltre al successo di tappa sulle montagne di casa… o quasi - vince anche il circuito stesso, al maschile invece fatto suo da Alex Oberbacher, secondo al traguardo alle spalle di MaEstri e diretto in Piemonte per difendere i colori della Nazionale nella prova vertical dei Mondiali di Skyrunning in scena nel weekend 9-11settembre nelle valli dell’Ossola.

© Transpelmo Skyrace

Itinerario da 19 chilometri e mezzo, dislivello positivo/negativo di 1450 metri e la salita ai 2476 metri di quota di Forcella Val d’Arcia come passaggio culminante (nel vero senso della parola) dell’appuntamento finale del circuito, che Maestri si aggiudica in un’ora, 53 minuti e 30 secondi, al termine di una performance che lo ha visto dare subito uno strappo nei primi chilometri e poi andare via in progressione, allargando la forbice sul più diretto inseguitore, arrivando a sfiorare i tre minuti di vantaggio sulla linea del traguardo di Pécol, per la prima volta sede di partenza/arrivo di Transpelmo Skyrace in sostituzione della precedente location di Palafavèra.

© Transpelmo Skyrace

Alle spalle del campione trentino di Bolbeno del team Nike Trail si sono dati battaglia il gardenese Alex Oberbacher (Team Crazy) e l’altro trentino - di Tesero - Stefano Gardener, in forza a US Cornacci/Team La Sportiva. Grazie al secondo posto finale (con un ritardo di un paio di secondi sotto ai tre minuti) Oberbacher si aggiudica appunto il successo finale nelle Golden Trail Series Italy by Salomon, l’esclusivo circuito costituito dalle gare top trail nazionali.

© Transpelmo Skyrace

Gardener chiude in terza posizione a tre minuti e 19 secondi dal vincitore, mentre Lorenzo Beltrami (Rock Experience/Team Scarpa, lui pure atteso ai Mondiali ossolani, dove vestirà la casacca azzurra nella skyrace) ed il portacolori di Team Dynafit Daniele Felicetti si… incaricano di completare la top five maschile di Transpelmo 2002. Per lo stesso Beltrami (cosiccome per il secondo classificato Gardener e per il sesto Mattia Bertoncini-Sport Project VCO/Team Salomon) la soddisfazione di chiudere ai vertici Golden Trail Series Italy by Salomon e quindi “staccare” il ticket d’accesso alle finali internazionali di Madeira alla fine di ottobre.

© Transpelmo Skyrace

“Mi avevano parlato bene di questa gara, ho voluto provarla. Senza dubbio Transpelmo ha confermato le attese: bel percorso, ottima organizzazione, Ho faticato tanto ma mi sono divertito. Vincere poi è sempre bellissimo. Avevo studiato il percorso attraverso i video, volevo partire forte e cercare di guadagnare in salita perché non mi fidavo molto della discesa. Così è stato: ho guadagnato terreno salendo verso il Rifugio Venezia e poi verso Forcella Val d’Arcia, dopodiché ho gestito la discesa. Il momento più difficile? Il tratto dopo Rifugio Venezia, con tanto fango che rendeva difficile correre”. (Cesare Maestri)

© Transpelmo Skyrace

Al femminile festeggia Martina Cumerlato, atleta di punta del Team La Sportiva. In passato seconda e terza in questa prova, la ragazza vicentina sale sul gradino del podio che ancora le mancava, completando l’opera con il successo nella classifica finale del circuito tricolore griffato” grande esse. La gara aveva visto partire fortissimo la britannica Hannah Russell (Helm Hill Runners), vittima poi di una rovinosa caduta prima del passaggio al Rifugio Venezia e quindi costretta al ritiro. Via libera a quel punto per Cumerlato - trentunesima della classifica assoluta - che ha saputo gestire il vantaggio sulle più dirette inseguitrici Giulia Pol (Black Warriors/Team Scarpa-MICO) e Martina Da Rin Zanco (Atletica Dolomiti), seconda e terza al traguardo - 35esima e 41esima assolute - con un distacco rispettivamente di un minuto e 37 secondi e quattro minuti e 31 secondi. Micaela Mazzuca e Sara Campigotto hanno completato le prime cinque posizioni.

“Al Rifugio Venezia ho raggiunto Martina Da Rin e scoperto che la Russell si era ritirata. A quel punto sapevo che potevo giocarmela. Ho cercato di spingere il più possibile in salita e poi in discesa ho dato tutto: questa gara mi piace tantissimo, ha sentieri tosti e bellissimi. Ci vediamo nel 2023”. (Martina Cumerlato)

© Transpelmo Skyrace

Insieme alla vittoria nella tappa finale di GTNS Italy ed al primo posto della classifica generale del circuito, Cumerlato raggiunge i colleghi maschi Beltrami, Gardener e Bertoncini sul volo con destinazione l’arcipelago portoghese di Madeira (poco meno di seicento chilometri ad ovest della costa africana) per le finali mondiali di Golden Trail World Series: cinque gare in cinque giorni, anzi cinque tappe: un vero e proprio Tour de France del trairunning che metterà di fronte sugli impegnativi sentieri dell’arcipelago di origine vulcanica in mezzo all’Oceano Atlantico tutti i migliori interpreti delle serie nazionali del sistema Golden Trail da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre.

Positivo il bilancio dell’organizzazione che, oltre a Transpelmo Skyrace, ha proposto anche una gara per i più piccoli: la Transpelmo Junior race per gli under dodici.

“Siamo soddisfatti: abbiamo avuto novecento iscritti, davvero non male. E poi un buon livello tecnico, con vincitori di prestigio. Bene anche la nuova logistica di partenza e arrivo a Pécol. Mandiamo in archivio una bellissima edizione che, ci piace sottolineare, è stata la finale delle Golden Trail Series Italy by Salomon: è per noi un onore e un piacere collaborare con Salomon ininterrottamente fin dalla prima edizione». (Eris Costa e Andrea Cero, coordinatori del Comitato Organizzatore).