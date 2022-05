Alberto Vender e Alice Gaggi superstar a Morbegno, debutto di La Sportiva Mountain Running Cup  

TRAILRUNNING

Nella nona edizione del classico appuntamento alle porte della Valtellina brillano le due stelle dei Brooks Trail Runners.

Cielo imbronciato e nuvole basse ma sorrisi a trentadue denti e tanta soddisfazione per Alberto Vender ed Alice Gaggi che regalano al superteam Brooks Trail Runners una significativa doppietta nel Colmen Trail di Morbegno, prova d’esordio di La Sportiva Mountain Running Cup. Una domenica “grandi firme” insomma, che saluta il successo del campione trentino e della campionessa local nella prova da 19 chilometri e 1280 metri di dislivello positivo, che entrambi si erano aggiudicati dodici mesi fa e che Alice in particolare vince per la quarta volta. Francesco Bergamaschi

La decima edizione del circuito La Sportiva scatta nel segno di Alberto Vender e Alice Gaggi. I due atleti del Team Brooks Italia non si sono limitati a vincere il primo trail della provincia di Sondrio, ma si sono pure tolti lo sfizio di polverizzare i precedenti primati. Bloccando il cronometro sul tempo di un’ora 41 minuti e 14 secondi, il talentuoso atleta trentino che sta gradualmente ampliando lo spettro della sua attività (dalla corsa in montagna al trailrunning) ha abbassato di cinque minuti e 46 secondi il precedente limite, che apparteneva al lecchese Mattia Gianola. Da parte sua la forte atleta di casa ha fissato la nuova asticella a due ore, tre minuti e 32 secondi, togliendo due minuti e 34 secondi al vecchio record, che apparteneva alla bresciana Barbara Bani.

Vincitore un anno fa a Morbegno, Vender è tornato in Bassa Valtellina con i favori del pronostico. Il campione dei Brooks Trail Runners non ha voluto lasciare la minima illusione ai suoi diretti avversari. Subito davanti a dettare il ritmo, senza il minimo indugio. A testimonianza di come sia cresciuto il livello della competizione disegnata sulla Montagna Magica che domina Morbegno basti segnalare che (come era successo sette giorni prima nel Trofeo Dario e Willy di Valmadrera) i primi cinque al traguardo hanno chiuso la loro prova sotto il precedente record.

Sulla finish line della Colonia Fluviale lungo l’Adda, alle spalle di un super Vender si è piazzato secondo l’intramontabile campione ruandese del team Peragun Jean-Baptiste Simukeka, con un ritardo di un minuto e 52 secondi. Deve accontentarsi del terzo gradino del podio il brianzolo del Team Scarpa/Falchi Lecco Luca Del Pero, in grande forma in questo primo scorcio di stagione di corsa sui sentieri ma questa volta staccato di due minuti e 26 secondi dal vincitore. Seguono nell’ordine il precedente recordman Mattia Gianola (Team Valtellina) e il bergamasco Segio Bonaldi (Pegarun). A completare la top ten di giornata Simone Costa, Lukas Gasser, Claudio Muller, Luigi Pomoni e Alessandro Riva.

Nella prova femminile, quarto sigillo per Alice Gaggi. La toprunner valtellinese del team Brooks Italia, iridata di corsa in montagna, lega nuovamente il proprio nome al trail griffato Team Valtellina e lo fa come detto a tempo di record. La regina della Colmen ha praticamente fatto gara sugli uomini (si è piazzata 27esima nella classifica generale), stoppando il cronometro sullo straordinario finish time che strizza l’occhio al muro delle due ore di gara, un limite forse alla portata di Alice! Al termine di una prova tutta in rimonta, la vincitrice ha rifilato distacchi abissali alle avversarie: al secondo posto ha chiuso la propria performance Denise Scherini, staccata da Gaggi di sedici minuti e 26 secondi. La ragazza sondriese del team Castel Raider ha difeso sul traguardo un risicatissimo vantaggio di sette secondi sulla lecchese Elisa Pallini (Peragun), relegata al terzo posto. Completano la top five Sara Toloni e Monica Vagni.

La nona edizione della prova organizzata dal Team Valtellina ha allineato al via 320 atleti che, completati i quasi venti chilometri dell’itinerario ed un dislivello positivo che sfiorava i 1300 metri (GPM ai 912 metri della Colmen di Dazio) hanno fatto ritorno al quartiere generale della Colonia Fluviale dove ad attenderli hanno trovato un super terzo tempo.

Per coloro che… proseguiranno il loro viaggio nel calendario di La Sportiva Mountain Running Cup (campioni in carica Alice Gaggi, ancora lei, e il keniano Dennis Bosire Kiyaka), il prossimo appuntamento del circuito che - nell'edizione del decennale - spazia ormai lungo tutto l’arco alpino è fissato alle porte dell’estate. Next stop Ledro Sky a Mezzolago (Trento), domenica 12 giugno. In programma una prova da 19 chilometri e 1650 metri di dislivello positivo. Domenica 17 luglio toccherà ad Aosta-Becca di Nona. La valle dei "quattromila" è la nuova frontiera del circuito Laspo: calano i chilometri (13) ma si impennano le salite: è di 2500 metri il dislivello positivo. Quarta tappa nel cuore dell’estate a Vigolana The Race, in provincia di Trento: venti chilometri e 1700 metri D+ nel menu della prova ambientata sull’Altopiano della Vigolana. Si resta in Trentino (patria di La Sportiva) per il gran finale del circuito: quinta ed ultima prova in programma domenica 11 settembre a Pampeago (Val di Fiemme) la prestigiosa Latemar Mountain Race, con i suoi 25 chilometri per 1680 metri di dislivello positivo.