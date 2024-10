67° Trofeo Vanoni: SA Valchiese finalmente! Sortini-Collinge dream team al femminile

Ottobre agli sgoccioli (spesso nel senso letterale del termine): cambia l'ora ma è sempre quella del Mondiale delle foglie morte! Si dorme di più ma non è così per tutti, non per chi è pronto a correre! Tante, tantissime edizioni per un grande classico che teme pochi confronti: il Trofeo Vanoni di Morbegno. Anno dopo anno, l’ultima domenica del decimo mese dell'anno scocca imperdibile l’ora della gara che chiama a raccolta all'inizio della Valtellina da tutta Italia, da mezza Europa (e anche da altri continenti) il meglio del meglio della corsa in montagna nella sua accezione forse più completa. Anche per la sua sessantasettesima rappresentazione, il "Vanoni" ha dato vita ad una lunga serie di confronti all’ultimo respiro, all’ultimo salto e all’ultimo cambio in campo maschile, tra le donne e anche - con il MiniVanoni - tra giovani e giovanissimi. Teatro delle sfide (nel formato di staffetta a tre elementi per gli uomini, a due per le donne) un tracciato tecnico, esigente e duro su asfalto, prato, e acciottolato tra muretti a secco e nel bosco sul versante orobico della Bassa Valtellina. Da volate all'ultimo respiro, ritmi folli, rampe implacabili. Campo base, partenza e arrivo nella cittadina di Morbegno, accesa di passione sportiva per un weekend che coinvolge l’intera popolazione.