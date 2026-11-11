IL CASO Formula E, caos piloti: Barnard è conteso e spunta il nome di Ricciardo

Il talento britannico è al centro di una controversia con Fortescue Zero. Il suo futuro è in bilico, mentre Fusion Racing Team (Porsche) deve ancora annunciare un pilota. E sullo sfondo c’è anche il nome dell'ex Formula 1 Daniel Ricciardo.

di Massimiliano Cocchi