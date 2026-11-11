IL CASO

Formula E, caos piloti: Barnard è conteso e spunta il nome di Ricciardo

Il talento britannico è al centro di una controversia con Fortescue Zero. Il suo futuro è in bilico, mentre Fusion Racing Team (Porsche) deve ancora annunciare un pilota. E sullo sfondo c’è anche il nome dell'ex Formula 1 Daniel Ricciardo.

di Massimiliano Cocchi
11 Nov 2026 - 18:57
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© Foto da web

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La nuova era GEN4 della Formula E deve ancora cominciare, ma il paddock è già alle prese con una partita complicata. Quella dei contratti. A una settimana dai test collettivi di Jarama, in programma dal 16 novembre, il quadro delle formazioni non è ancora completo. Manca un nome all'appello per il nuovo Fusion Racing Team, mentre il futuro di Taylor Barnard è diventato un caso.

Il pilota britannico, 22 anni, era stato annunciato come uno dei due titolari di Fortescue Zero (nuovo team Jaguar), la squadra che ha raccolto l'eredità di DS Penske. Un accordo che sembrava definito, tanto da prevedere la sua presentazione ufficiale al lancio del team a Londra. Poi qualcosa si è inceppato e alla presentazione della nuova livrea e del team c'era solo Dan Ticktum.

Secondo quanto riportato da Formula E Notebook, la società di management di Barnard avrebbe contestato il contratto firmato con Fortescue Zero, chiedendo di liberare il pilota dagli impegni presi. Una vicenda dai contorni complessi, sulla quale il team australiano ha ribadito una posizione netta anche urante l'evento di lancio della nuova vettura: «Taylor Barnard è sotto contratto con Fortescue Zero Racing». Nessuna apertura, almeno per il momento, a una possibile separazione.

Ma dove potrebbe andare Barnard? La pista porta proprio a Fusion Racing Team, la nuova realtà che nella prossima stagione schiererà due Porsche GEN4 e che vede a capo Phil Charles, ex Team Principal di DS  e vero regista dell'operazione che aveva portato il talento britannico nella squadra che fu di Jay Penske. Fusion, in stretta collaborazione con Porsche, avrebbe già individuato in Ayhancan Güven uno dei propri piloti, ma anche lui deve attendere l'ok della FIA sulla deroga richiesta da Porsche perchè non in possesso della Super Licenza necessaria per correre in Formula E. Manca comunque da assegnare l'altro sedile, quello che potrebbe diventare di Barnard, qualora riuscisse a liberarsi dal contratto con Fortescue Zero.

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Sullo sfondo resta una suggestione: il nome di Daniel Ricciardo, accostato al progetto Fortescue Zero. Il pilota è australiano come il nuovo team; il fondatore dell'azienda Andrew Forrest è un grande appassionato di sport e piuttosto ambizioso, per questo avrebbe voluto un pilota talentuoso e "mediatico", ma il suo sembra destinato a restare soltanto un sogno, almeno per il momento. 

La lista definitiva degli iscritti dovrà essere pubblicata entro il 15 novembre, alla vigilia dei test di Jarama. Il conto alla rovescia è cominciato. La GEN4 promette una rivoluzione tecnica, ma prima ancora di scendere in pista la Formula E deve risolvere una partita di sedili, firme e contratti. E il finale, per ora, è tutto da scrivere.

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