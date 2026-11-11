TENNIS

Sinner su Youtube: "Mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso"

L'azzurro sul suo canale: "Sto cercando di mettere massa muscolare"

11 Nov 2026 - 19:00
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© Getty Images

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"Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta". Jannik Sinner svela di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle tonsille. L'annuncio in un video della serie "Jannik Sinner Unfiltered" sul canale youtube del tennista italiano. Si tratta del terzo episodio ed è "interamente dedicato alla sua riabilitazione con sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il processo per tornare in campo, la parte del lavoro che raramente viene ripresa dalle telecamere".

jannik sinner

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