Sinner su Youtube: "Mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso"

"Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta". Jannik Sinner svela di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione delle tonsille. L'annuncio in un video della serie "Jannik Sinner Unfiltered" sul canale youtube del tennista italiano. Si tratta del terzo episodio ed è "interamente dedicato alla sua riabilitazione con sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il processo per tornare in campo, la parte del lavoro che raramente viene ripresa dalle telecamere".