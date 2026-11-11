Calafiori: "San Siro pieno ci aiuterà, serviranno testa e cuore"

"Siamo tanto giovani, anche se è presto parlare di leader. Di esperienza ne ho ancora poca, ma cerco di trascinare la squadra attraverso le azioni in campo", ha aggiunto. "E' presto per vedere dei grossi cambiamenti e il lavoro del mister, ma iniziare con risultati positivi ci aiuta. C'è tanto lavoro da fare", ha spiegato ancora Calafiori.