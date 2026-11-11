Calafiori: "San Siro pieno ci aiuterà, serviranno testa e cuore"

© italyphotopress
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Italia-Francia è una partita che va oltre la storica rivalità tra Azzurri e Galletti. I punti in palio, infatti, pesano parecchio perché per la Nazionale del ct Roberto Mancini potrebbero valere anche la qualificazione alle semifinali di Nations League. Riccardo Calafiori ne è ben consapevole. "Domani lo stadio pieno ci aiuterà, non penso si possa prendere più alla leggera una partita del genere visto anche l'avversario. Ma pensiamo prima alla gara di domani, serviranno testa e cuore, poi vediamo", ha detto il difensore dell'Arsenal.
"Siamo tanto giovani, anche se è presto parlare di leader. Di esperienza ne ho ancora poca, ma cerco di trascinare la squadra attraverso le azioni in campo", ha aggiunto. "E' presto per vedere dei grossi cambiamenti e il lavoro del mister, ma iniziare con risultati positivi ci aiuta. C'è tanto lavoro da fare", ha spiegato ancora Calafiori.
Sulla possibilità di dover ancora marcare Olise in una Francia con tante assenze. "E' sempre emozionante giocare contro giocatori così forti, un bel test anche a livello personale. Loro hanno tanti giocatori forti, sarà una partita complicata, ma tutto dipenderà da come l'approcceremo".