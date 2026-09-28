Ciclismo: Italia con 5 medaglie ai Mondiali. Dagnoni: "Azzurri protagonisti"

"È stata una bella avventura - ha dichiarato il presidente Cordiano Dagnoni - conclusa con una splendida prova della Nazionale élite oggi, capace di lottare fino alla fine per un successo che in alcuni momenti abbiamo pensato potesse arrivare. Dal punto di vista dei risultati, siamo saliti sul podio quasi tutti i giorni e con un po' di fortuna avremmo potuto anche trasformare qualche argento in oro. Non vale la pena recriminare, perché tutti gli atleti oggi, come anche nei giorni scorsi, hanno mostrato coraggio e difeso con onore e orgoglio la Maglia Azzurra ed è questa la cosa più bella. Complimenti a loro, ai tecnici e allo staff presente in Canada e alle società sportive. Il nostro movimento ha dato un segnale forte anche in un contesto sempre più competitivo e difficile. Adesso ci aspettano gli Europei, dove spero si riescano a ripetere le belle prove di questi giorni".