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Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

L'annuncio dell'AEW sul wrestler britannico, sabato sul ring per il suo ultimo incontro. Non sono state rese note le cause del decesso

28 Set 2026 - 09:34
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Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Pac, al secolo Benjamin Satterley, lottatore britannico scomparso domenica all'età di 40 anni. Ad annunciarlo la All Elite Wrestling (AEW), la compagnia in cui militava dal 2019. 

Nel comunicato, non sono state rese note le cause del decesso. L'AEW lo ha celebrato come uno dei lottatori che ha ottenuto più vittorie nella lega e si è fatto valere in alcuni dei match più memorabili nella storia dell'associazione, sottolineando come Pac avesse "catturato i fan con mosse aeree innovative e un'abilità incredibile sul ring" e affiancandosi alle condoglianze per famiglia e amici di Satterley. 

In passato aveva combattuto anche nella WWE, dove il pubblico lo aveva conosciuto con i nomi da ring di Adrian Neville poi di Neville. La scomparsa di Pac è arrivata a poche ore dal suo ultimo incontro: sabato 26 settembre Satterley era sul ring per l'evento All Out svoltosi a Chicago. 

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