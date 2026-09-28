Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

Nel comunicato, non sono state rese note le cause del decesso. L'AEW lo ha celebrato come uno dei lottatori che ha ottenuto più vittorie nella lega e si è fatto valere in alcuni dei match più memorabili nella storia dell'associazione, sottolineando come Pac avesse "catturato i fan con mosse aeree innovative e un'abilità incredibile sul ring" e affiancandosi alle condoglianze per famiglia e amici di Satterley.