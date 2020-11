Per la sfida decisiva con la Germania (in chiaro su Mediaset) la Spagna conta su Morata

NATIONS LEAGUE

Sesta e ultima giornata del Gruppo 4, Spagna 8 punti, Germania 9. La partita più importante del martedì di Nations League (in programmazione su Canale 20 e in live streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset) è proprio quella di Siviglia tra le prime due del girone. Solo una vittoria consentirebbe alle "Furie Rosse" di accedere alle Final Four. Per l'impresa il ct Luis Enrique sembra intenzionato a puntare su Alvaro Morata.

L'attaccante della Juventus non segna in Nazionale dal 15 novembre 2019 (un anno fa esatto) nel 7-0 a Malta, con Roberto Moreno alla guida tecnica della Spagna. Ha giocato poi tre giorni dopo nel 5-0 sulla Romania. Con il ritorno di Luis Enrique non ha più visto il campo fino alla partita di sabato scorso in Svizzera, in cui è entrato dalla panchina al 10' del secondo tempo. Nonostante i 17 gol realizzati in 35 partite, l'ex allenatore di Roma e Barcellona non lo ha mai preso in considerazione fino a queste ultime convocazioni. Difficile, in ogni caso, rinunciare a lui in questo momento. La Spagna ha bisogno di gol per qualificarsi e Morata ha iniziato alla grande la stagione in bianconero con 4 reti segnate in Champions League e 2 in campionato.

LA PROGRAMMAZIONE:

- Spagna-Germania, in diretta, martedì 17 novembre, alle ore 20.45, sul 20.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena;

A seguire, Pressing Nations League, condotto da Giorgia Rossi, con Mino Taveri e Sandro Sabatini.