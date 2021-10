Nazionale, Mancini: "Per noi è importante la Nations League, se sei l'Italia devi sempre vincere"

PARLA IL CT

Il ct azzurro: "Qualche difficoltà al primo raduno, ma ora i ragazzi stanno tutti bene. Importante dare opportunità ai giovani"

Dopo il trionfo all'Europeo e le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, per l'Italia di Mancini è tempo di tuffarsi nella Final Four di Nations League. Nelle tre sfide di settembre gli Azzurri hanno ottenuto due pareggi e una vittoria, ora puntano al successo nella competizione Uefa: "Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l'Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio - ha ammesso il ct Mancini -. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League".

Il gruppo avrà qualche nuovo innesto nel cammino verso il 2022: "Ci sono tanti di giovani - ha aggiunto Mancini - bisogna dare la possibilità a tutti i ragazzi di potersi esprimere. Essendo giovani, di errori se ne possono fare. Abbiamo il problema che le partite coincidono con l'Under 21 ed è importante anche per la qualificazione alle Olimpiadi. In Italia poi ogni partita è un esame, puoi vincere un Europeo o un Mondiale ma la partita dopo devi vincere ed è giusto cosi'. I ragazzi però hanno fatto tutto bene finora".

Il ct della Nazionale ha poi commentato anche la proposta in ballo di organizzare Mondiale ed Europeo ogni due anni: ""Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventa un'emozione. Farlo ogni due, c'è il rischio che diventi una cosa normale".