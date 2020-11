Nazionale: convocati anche Bastoni, Ferrari e Zaccagni

NATIONS LEAGUE

Le decisioni delle Asl territoriali di bloccare la partenza di diversi calciatori stanno avendo anche ripercussioni sulla Nazionale, attesa da un trittico di gare con l’Estonia (amichevole), Polonia e Bosnia (Nations League). Per questo motivo a Coverciano i 42 convocati (Bastoni, Ferrari e Zaccagni si sono aggiunti al gruppo al posto degli infortunati Ogbonna e Romagnoli) arriveranno a scaglioni: 20 in giornata, 12 martedì, mentre c'è fiducia ma anche un punto interrogativo sui 10 in isolamento fiduciario.

Lo stesso ct Mancini è in isolamento per aver contratto il Covid-19: possibile il suo arrivo a Coverciano giovedì, mentre mercoledì in panchina a Firenze con l'Estonia ci sarà il vice Evani.

I 20 attesi in queste ore a Coverciano sono Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano, Tonali, Bastoni e Zaccagni. Al contrario di Ogbonna, Romagnoli non è stato depennato dalla lista dei convocati, ma difficilmente il capitano del Milan sarà a disposizione dopo l'infortunio nel pre-partita contro il Verona.

Martedì entro le ore 22 arriveranno gli otto già dispensati dai primi due giorni di ritiro (Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret) più i quattro del Sassuolo (Berardi, Caputo, Locatelli e Ferrari) per i quali entro 48 ore dovrebbe completarsi l’isolamento fiduciario. Isolamento fiduciario in cui sono tuttora considerati i vari Acerbi, Barella, D’Ambrosio (i due nerazzurri al contrario dei compagni Gagliardini e Bastoni non sono stati contagiati nel recente passato), Biraghi, Castrovilli, Cristante, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola (infortunatosi contro il Genoa). E se per interisti e fiorentini appare solo una questione di tempo, più difficile da decifrare la questione dei calciatori di Roma e Lazio, bloccati dalle rispettive Asl.

