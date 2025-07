Roma, ottimismo per l'operazione Wesley

La Roma non molla Wesley e a Trigoria c'è grande ottimismo sulla buona riuscita del forcing. Stando al Corriere dello Sport, l'intesa sarebbe sempre più vicina, col giocatore impegnato a spingere in prima persona per chiudere l'operazione con l'aiuto del suo entourage. Si lavora su un prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita e si continua a valutare la sinergia con l'Everton per mettere a segno l'affare col Flamengo.