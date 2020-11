Covid-19: le ASL regionali bloccano i nazionali di Inter, Fiorentina, Lazio, Roma e Sassuolo

CAOS COVID

Per ora niente Nazionale per Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini. Gli Azzurri della Roma sono stati bloccati dalla ASL regionale del Lazio dopo i casi di positività di Dzeko e Boer nello spogliatoio dei giallorossi e come loro anche tutti gli altri giocatori convocati nelle rispettive nazionali di Inter, Fiorentina, Lazio e Sassuolo. Le ASL regionali di riferimento non hanno permesso la partenza dei calciatori perché le squadre in questione attualmente sono ‘nella bolla’ per le positività di alcuni giocatori delle rispettive rose. In attesa di nuovi sviluppi e di comunicazioni ufficiali, i giocatori risponderanno alle rispettive convocazioni in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti. Serie A e Covid-19, i calciatori positivi squadra per squadra





















































































Il rispetto del protocollo e il necessario isolamento fiduciario non permetteranno ai tanti nazionali delle cinque squadre di prendere parte ai prossimi impegni internazionali. In attesa di novità, intanto la Federcalcio italiana ha preso tempo: si vuole capire al meglio la situazione e di conseguenza si deciderà come muoversi. Anche il ct Mancini è attualmente positivo al coronavirus, ma non sono comunque da escludere nuove convocazioni.

MAROTTA: "INTERVENGA SPADAFORA"

"C'e' un forte rammarico: invoco l'intervento del ministero dello sport. Questa situazione è iniqua, porta a un'alterazione della regolarità delle competizioni". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, interviene al telefono con l'ANSA sul caso degli stop non uniformi della ASL ai convocati dalle nazionali: a Roma una Asl ha fermato quelli giallorossi, l'altra ha dato via libera ai laziali. "È assurdo che le ASL si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze - ha aggiunto Marotta - Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni ASL diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle nazionali".

