Ciclismo, Dagnoni: "Giro d'IItalia Women al via, sarà entusiasmante"

"Dopo il successo della scorsa edizione, che decretò la splendida vittoria della Longo Borghini solo negli ultimi metri di gara, e fece numeri record in termini di audience e visibilità, siamo pronti a vivere un altro Giro entusiasmante": così il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, parla del Giro d'IItalia Women che parte oggi da Bergamo. "I presupposti ci sono tutti - aggiunge - e confermano quanto sia stata lungimirante la scelta della Federazione di consentire un rilancio in grande stile della manifestazione". Dagnoni poi sottolinea che "il settore femminile del ciclismo italiano non ha smesso di crescere ed è ormai una realtà consolidata nel panorama internazionale. Ma stanno arrivando grandi risultati anche dal settore giovanile e sono convinto che presto anche quello maschile ci darà soddisfazione. Al momento ci manca un pizzico di fortuna. Faremo un bilancio a fine anno, dopo i grandi appuntamenti internazionali che ci attendono, su strada e su pista".