Nations League: Serbia ok nel derby con Montenegro, la Svezia manda in C la Turchia

17/11/2018

Verdetti rinviati negli altri match di Nations League . La Serbia batte 2-1 Montenegro , ma la vittoria della Romania (3-0 alla Lituania) rimanda tutto all’ultima giornata per la promozione in Lega B. La Svezia passa 1-0 in Turchia e spareggerà con la Russia per la promozione in Lega A. Netto 4-0 della Scozia in Albania , vincono anche Kosovo (5-0 a Malta) e Azerbaigian (2-0 sulle Far Oer) in Lega D.

La giornata di Nations League si apre, alle 15, con l’infuocato derby balcanico tra Serbia e Montenegro, nel gruppo 4 di Lega C. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Tadic (30’) e Mitrovic (32’), poi lo stesso Mitrovic fallisce un rigore (38’). Mugosa (70’) accorcia, ma è troppo tardi. In serata, la Romania rimanda la festa dei serbi all’ultima giornata: netto 3-0 alla Lituania già retrocessa, segnano il palermitano Puscas (7’), quindi Keseru (47’) e Stanciu (65’).



Nel gruppo 2 di Lega B, vittoria pesante della Svezia per 1-0 in casa della Turchia. Decide un rigore di Granqvist al 71’, turchi retrocessi in Lega C mentre la Svezia, martedì, contenderà alla Russia la promozione: tre punti da recuperare per gli scandinavi, servirà solo la vittoria.



Per la Lega C, in campo il gruppo 1 con Albania-Scozia. Gara senza storia, con i britannici che fanno quello che vogliono e passano per 4-0 contro un’Albania ridotta in dieci già dal 22’ per il rosso a Mavraj. Decidono le reti di Fraser (14’), Fletcher su rigore (47’ pt) e la doppietta di Forrest (55’, 67’). Albania che dovrà attendere l’esito degli altri gironi per scoprire se retrocederà in Lega D, la Scozia si giocherà in casa con Israele martedì la promozione in Lega B (andata 2-1 per Israele, serve solo la vittoria).



In Lega D, infine, gruppo 3 in cui vincono Kosovo e Azerbaigian, che si giocheranno nello scontro diretto di martedì la promozione in Lega C. Per Kosovo, manita in casa di Malta: vantaggio di Muriqi (15’), poi gara a lungo in equilibrio prima che nel finale arrivino anche le reti di Kololli (70’), Avdijai (78’ e 80’) e Rashica (86’). Gli azeri piegano invece tra le mura amiche le Far Oer: rapido 2-0 firmato da Nazarov (18’) e Madatov (28’).