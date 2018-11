Germania-Olanda, Kimmich come Brozovic: la mossa del coccodrillo per disinnescare Depay

19/11/2018

La mossa del coccodrillo, come è stata ribattezzata da Brozovic dopo Barcellona-Inter, ha fatto il giro del mondo e ora cominciano le "imitazioni". Stiamo parlando della scelta di sdraiarsi dietro la barriera durante un calcio di punizione, in modo da impedire che la sfera passi sotto beffando così il portiere. Lunedì sera, durante Germania-Olanda, non è passata inosservata la mossa del tedesco Kimmich, che poco prima di una punizione di Depay si è gettato a terra. Puntuale, su Twitter, il commento del Bayern Monaco attraverso l'account spagnolo del club: "Sembra che Kimmich abbia deciso di imitare Brozovic stasera".